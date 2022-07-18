Решается судьба. Легендарный фигурист Юдзуру Ханю готовится сделать заявление

Японец до сих пор не раскрыл своего решения по поводу того, будет ли он продолжать карьеру после февральского выступления на Олимпийских играх в Пекине, где не сумел защитить титул и стал четвертым. Из-за полученной на Играх травмы правого голеностопа он пропустил чемпионат мира 2022. В прошлом месяце спортсмен завершил тур по четырем городам Японии с ледовым шоу, где избегал давать интервью СМИ.