Олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю во вторник проведет пресс-конференцию в Токио, на которой выступит с заявлением по поводу своего будущего, сообщает РИА Новости со ссылкой на NHK.
Решается судьба. Легендарный фигурист Юдзуру Ханю готовится сделать заявление
Решается судьба. Легендарный фигурист Юдзуру Ханю готовится сделать заявление
Японец до сих пор не раскрыл своего решения по поводу того, будет ли он продолжать карьеру после февральского выступления на Олимпийских играх в Пекине, где не сумел защитить титул и стал четвертым. Из-за полученной на Играх травмы правого голеностопа он пропустил чемпионат мира 2022. В прошлом месяце спортсмен завершил тур по четырем городам Японии с ледовым шоу, где избегал давать интервью СМИ.
Ханю 27 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018), двукратным чемпионом мира (2014, 2017), четырехкратным победителем финалов Гран-при и победителем турнира четырех континентов (2020) в мужском одиночном катании.
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