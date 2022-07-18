Повышение цен на центральное отоплнеи в Тарту было бы оправдано уже сейчас, и компания Gren Eesti просит Департамент конкуренции утвердить новую цену, чтобы она вступила в силу с 1 сентября, но не позднее 1 октября.
В Тарту с сентября могут вырасти цены на центральное отопление
Повышение цены обусловлено ростом цен на древесную щепу, используемую для производства тепла, и на газ, необходимый для покрытия пиковых потребностей.
Вдвое не поднимется
Председатель правления Gren Eesti Марго Кюлаотс отказался сообщить, на сколько компания хочет повысить цену. Он объяснил это тем, что закупка газа еще продолжается и запрашиваемый в ходатайстве ценовой предел будет раскрыт после ее результатов, то есть через неделю-две.
В последнее десятилетие цена на централизованное теплоснабжение в Тарту только падала, но, ссылаясь на повышение цен на древесную щепу, с 1 января производитель тепла Gren поднял цену до разрешенного Департаментом конкуренции уровня в 53,35 евро за мегаватт-час. В прошлом году цена составляла 48,5 евро за мегаватт-час.
«Я не могу назвать конкретную цифру прямо сейчас. Если мы поднимем цену, мы должны предупредить всех как минимум за месяц. Если сегодня оперировать какими-то произвольными цифрами, это ничего не даст, — сказал Кюлаотс. — Могу точно сказать, что цена не будет умножаться на два. Если посмотреть сайт Департамента конкуренции, то в Эстонии довольно много цен в 200 евро за мегаватт-час, и это довольно сурово».
Кюлаотс объяснил, что вместе с запросом на повышение цены производитель тепла должен представить в Департамент конкуренции все свои контракты на топливо, а это означает, что цену нельзя повышать с чувством перспективы - мол, возможно, эти цены вырастут еще больше.
Надежность поставок сохранится
Кюлаотс объяснил сроки изменения цены следующим образом: «Если мы достигнем соглашения с Департаментом конкуренции до конца июля, то мы должны уведомить за 30 дней, а это значит, что цена может вырасти с 1 сентября. Если процедура затянется до августа, то повышение, вероятно, будет с 1 октября. Конечно, можно было бы поднять цены с любой произвольной даты, но это затруднило бы выставление счетов. Мы постараемся сделать так, чтобы цена поднялась с сентября».
Кюлаотс добавил, что компания верит в надежность поставок, потому что необходимые контракты на топливо были заключены - другое дело, что именно произойдет в течение периода поставки. «Я считаю, что с отечественным топливом рынок понятен. Закупка газа продолжается, и надежда есть, — сказал он. — Если бы газа вообще не было, это означало бы, что мы должны найти альтернативный способ покрыть пики, например, используя сланцевое масло или понизив температуру, ни один из этих вариантов не является хорошим».
Вице-мэр Тарту Прийт Хумал заявил, что городская управа не была проинформирована о темпах возможного повышения цен. Он также добавил, что изменение цен на электроэнергию и газ окажет довольно больше влияние на городской бюджет.