В Тарту с сентября могут вырасти цены на центральное отопление

Повышение цены обусловлено ростом цен на древесную щепу, используемую для производства тепла, и на газ, необходимый для покрытия пиковых потребностей.

Вдвое не поднимется

Председатель правления Gren Eesti Марго Кюлаотс отказался сообщить, на сколько компания хочет повысить цену. Он объяснил это тем, что закупка газа еще продолжается и запрашиваемый в ходатайстве ценовой предел будет раскрыт после ее результатов, то есть через неделю-две.

В последнее десятилетие цена на централизованное теплоснабжение в Тарту только падала, но, ссылаясь на повышение цен на древесную щепу, с 1 января производитель тепла Gren поднял цену до разрешенного Департаментом конкуренции уровня в 53,35 евро за мегаватт-час. В прошлом году цена составляла 48,5 евро за мегаватт-час.

«Я не могу назвать конкретную цифру прямо сейчас. Если мы поднимем цену, мы должны предупредить всех как минимум за месяц. Если сегодня оперировать какими-то произвольными цифрами, это ничего не даст, — сказал Кюлаотс. — Могу точно сказать, что цена не будет умножаться на два. Если посмотреть сайт Департамента конкуренции, то в Эстонии довольно много цен в 200 евро за мегаватт-час, и это довольно сурово».