Пн, 18.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Эстония попала в криминальную хронику ЕС из-за растрат сельскохозяйственных субсидий

rus.postimees.ee
Эстония попала в криминальную хронику ЕС из-за растрат сельскохозяйственных субсидий
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Трактор на полевых работах.
Трактор на полевых работах. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В начале лета стало известно, что Эстония попала в криминальные сводки OLAF – Европейского агентства по борьбе с мошенничествами, пишет DV.ee, уточняя, что одной из причин стала субсидия в размере 70 тысяч евро на покупку сельскохозяйственной техники, выделенная бенефициару, не имевшему на нее права.

Расследование OLAF показало, что компания, получившая субсидию Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов (EAFRD), не  соответствовала критериям и не собиралась использовать средства для развития своего фермерского бизнеса.

В самом ведомстве от дальнейших комментариев воздержались, сославшись на тайну следствия, а в Министерстве сельской жизни Эстонии сказали, что пока не могут прокомментировать конкретный случай растраты субсидий, поскольку предоставленной OLAF информации на данном этапе недостаточно; между тем, всего по этой программе министерство успело распределить 144 млн евро, так что 70 000 евро – лишь небольшая часть мер поддержки, за которые несет ответсвенность госведомство.

Читайте подробнее на DV.ee.

Ключевые слова
Наверх