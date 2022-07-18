В начале лета стало известно, что Эстония попала в криминальные сводки OLAF – Европейского агентства по борьбе с мошенничествами, пишет DV.ee, уточняя, что одной из причин стала субсидия в размере 70 тысяч евро на покупку сельскохозяйственной техники, выделенная бенефициару, не имевшему на нее права.
Эстония попала в криминальную хронику ЕС из-за растрат сельскохозяйственных субсидий
Эстония попала в криминальную хронику ЕС из-за растрат сельскохозяйственных субсидий
Расследование OLAF показало, что компания, получившая субсидию Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов (EAFRD), не соответствовала критериям и не собиралась использовать средства для развития своего фермерского бизнеса.
В самом ведомстве от дальнейших комментариев воздержались, сославшись на тайну следствия, а в Министерстве сельской жизни Эстонии сказали, что пока не могут прокомментировать конкретный случай растраты субсидий, поскольку предоставленной OLAF информации на данном этапе недостаточно; между тем, всего по этой программе министерство успело распределить 144 млн евро, так что 70 000 евро – лишь небольшая часть мер поддержки, за которые несет ответсвенность госведомство.
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