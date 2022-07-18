Эстония попала в криминальную хронику ЕС из-за растрат сельскохозяйственных субсидий

В самом ведомстве от дальнейших комментариев воздержались, сославшись на тайну следствия, а в Министерстве сельской жизни Эстонии сказали, что пока не могут прокомментировать конкретный случай растраты субсидий, поскольку предоставленной OLAF информации на данном этапе недостаточно; между тем, всего по этой программе министерство успело распределить 144 млн евро, так что 70 000 евро – лишь небольшая часть мер поддержки, за которые несет ответсвенность госведомство.