Семье больного раком ребенка, возможно, придется вернуть Больничной кассе полмиллиона евро

«Поскольку в соседних странах лечение для онкобольных детей с таким же диагнозом гарантируется государством, а стоимость лечения значительно превышает даже сумму пожертвований, собранных с Pardiralli в этом году, мы решили обратиться за помощью в бюро Ellex Raidla и получить объективную юридическую оценку того, является ли отказ Больничной кассы оправданным в описанных условиях».

По данным адвокатского бюро, в настоящее время в Эстонии, насколько известно, больше нет детей с подобным заболеванием и нуждающихся в лечении.

Почему больничная касса не согласилась возместить мальчику медицинские расходы?

Отвечает руководитель юридического отдела Больничной кассы Эрго Палло:

«В мае в Больничную кассу поступило заявление от представителей пациента о предварительном разрешении планового лечения за рубежом - была запрошена терапия CAR-T-клетками.

При принятии решения о плановом зарубежном лечении Больничная касса соблюдает четыре требования, вытекающие из Закона о медицинском страховании, четыре критерия должны выполняться одновременно.

В этом случае были соблюдены критерии планового зарубежного лечения, такие как, например, то, что это лечение еще не проводится в Эстонии и что лечение показано пациенту, т.е. соответствует его диагнозу.