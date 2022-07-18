Таллиннский административный суд обязал Больничную кассу возместить стоимость онкологического лечения девятилетнего мальчика в больнице Хельсинки в размере 500 000 евро. Это первый подобный случай в Эстонии.
Семье больного раком ребенка, возможно, придется вернуть Больничной кассе полмиллиона евро
По словам присяжного адвоката Ellex Raidla Антса Нымпера, который представлял интересы пациента, решение суда является выдающейся победой, поскольку впервые в Эстонии Больничная касса во время судебного разбирательства обязана возместить расходы на лечение ребенка от рака за границей. «На кону была жизнь ребенка и возможность получить в будущем еще более эффективное лечение, что, вероятно, связано с быстрым развитием фармацевтической науки», — сказал Нымпер.
Возможности лечения девятилетнего мальчика в Эстонии и при финансировании больничной кассы были исчерпаны. Благодаря постановлению Таллиннского административного суда мальчика теперь можно в срочном порядке отправить на лечение в Хельсинки. По словам его лечащего врача, эффективность лечения может составить до 70 процентов и продлить жизнь мальчика на 2-3 года, сообщает адвокатское бюро. Без лечения мальчик умер бы в течение нескольких месяцев.
Больничная касса была против предоставления лечения - она отклонила просьбу пациента, а также оспорила постановление административного суда. Однако сегодня Таллиннский окружной суд своим решением подтвердил, что ребенок имеет право на лечение за границей.
По словам главы Союза родителей детей, больных раком, Кайли Семм, решение Таллиннского административного суда является большим и значительным шагом в обеспечении возможностей лечения для детей, больных раком: «Хотя наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить необходимое лечение для каждого больного раком ребенка в Эстонии лечение стоимостью около полумиллиона долларов, несомненно, является большой проблемой для некоммерческой организации», — пояснила Семм.
«Поскольку в соседних странах лечение для онкобольных детей с таким же диагнозом гарантируется государством, а стоимость лечения значительно превышает даже сумму пожертвований, собранных с Pardiralli в этом году, мы решили обратиться за помощью в бюро Ellex Raidla и получить объективную юридическую оценку того, является ли отказ Больничной кассы оправданным в описанных условиях».
По данным адвокатского бюро, в настоящее время в Эстонии, насколько известно, больше нет детей с подобным заболеванием и нуждающихся в лечении.
Почему больничная касса не согласилась возместить мальчику медицинские расходы?
Отвечает руководитель юридического отдела Больничной кассы Эрго Палло:
«В мае в Больничную кассу поступило заявление от представителей пациента о предварительном разрешении планового лечения за рубежом - была запрошена терапия CAR-T-клетками.
При принятии решения о плановом зарубежном лечении Больничная касса соблюдает четыре требования, вытекающие из Закона о медицинском страховании, четыре критерия должны выполняться одновременно.
В этом случае были соблюдены критерии планового зарубежного лечения, такие как, например, то, что это лечение еще не проводится в Эстонии и что лечение показано пациенту, т.е. соответствует его диагнозу.
В то же время, к сожалению, лечение пока не соответствует 50-процентному требованию медицинской эффективности и средней вероятности достижения цели здравоохранения. Это означает, что лечение должно работать, и в результате лечения должно улучшиться состояние здоровья пациента.
Комиссия, консультирующая Больничную кассу, пришла к выводу, что, хотя потребность в препарате существует, известные данные об эффективности продолжающегося исследования II фазы настолько неопределенны, что решение о возмещении стоимости препарата не может быть принято на их основании. Поэтому комиссия желает снова обсудить запрос после того, как станут известны окончательные результаты исследования.
К сожалению, CAR-T-клеточная терапия в настоящее время все еще является методом лечения с небольшим количеством доказательств, т.е. мы еще не знаем, поможет ли лечение пациенту и в какой степени.
Существует мало информации о лечении и его безопасности и пользе для здоровья, поэтому Больничная касса не может на законных основаниях взять на себя финансирование этого лечения в иностранном государстве, учитывая данные предположения.
Метод лечения был оценен комиссией, консультирующей Больничную кассу, которая считает, что в таком лечении определенно есть необходимость, но исследования все еще продолжаются, и данных об эффективности лечения мало.
Комиссия хочет снова обсудить лечение после завершения испытаний CAR-T-клеточной терапии и получения окончательных результатов.
Кроме того, для разработки системы, учитывающей наилучшее финансирование лечения и эффективность лечения, ориентированного на пациента, Больничная касса дополнительно заказала у экспертов Тартуского университета оценку лечения CAR-T , результаты которой также еще не получены.
Если Больничная касса получит дополнительную информацию о методе лечения и она подтвердит эффективность лечения, метод лечения можно будет внести в список медицинских услуг Больничной кассы.
Больничную кассу Эстонии обязали оплатить лечение в рамках предварительной правовой защиты. Это означает, что суд не оценил правильность решения Эстонской больничной кассы об отклонении ходатайства о лечении за границей. Если окончательным решением будет установлено, что решение Больничной кассы Эстонии - правильное, деньги, уплаченные родителями пациента за лечение, должны будут быть возвращены Больничной кассе Эстонии».