Семья ребенка, больного раком, одержала в суде победу над Больничной кассой

По словам присяжного адвоката Ellex Raidla Антса Нымпера, который представлял интересы пациента, решение суда является выдающейся победой, поскольку впервые в Эстонии Больничная касса во время судебного разбирательства обязана возместить расходы на лечение ребенка от рака за границей. «На кону была жизнь ребенка и возможность получить в будущем еще более эффективное лечение, что, вероятно, связано с быстрым развитием фармацевтической науки», — сказал Нымпер.

Возможности лечения девятилетнего мальчика в Эстонии и при финансировании больничной кассы были исчерпаны. Благодаря постановлению Таллиннского административного суда мальчика теперь можно в срочном порядке отправить на лечение в Хельсинки. По словам его лечащего врача, эффективность лечения может составить до 70 процентов и продлить жизнь мальчика на 2-3 года, сообщает адвокатское бюро. Без лечения мальчик умер бы в течение нескольких месяцев.

Больничная касса была против предоставления лечения - она отклонила просьбу пациента, а также оспорила постановление административного суда. Однако сегодня Таллиннский окружной суд своим решением подтвердил, что ребенок имеет право на лечение за границей.

По словам главы Союза родителей детей, больных раком, Кайли Семм, решение Таллиннского административного суда является большим и значительным шагом в обеспечении возможностей лечения для детей, больных раком: «Хотя наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить необходимое лечение для каждого больного раком ребенка в Эстонии лечение стоимостью около полумиллиона долларов, несомненно, является большой проблемой для некоммерческой организации», — пояснила Семм.

«Поскольку в соседних странах лечение для онкобольных детей с таким же диагнозом гарантируется государством, а стоимость лечения значительно превышает даже сумму пожертвований, собранных с Pardiralli в этом году, мы решили обратиться за помощью в бюро Ellex Raidla и получить объективную юридическую оценку того, является ли отказ Больничной кассы оправданным в описанных условиях».