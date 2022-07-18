Пыхьяская префектура в последнее время занималась двумя тревожными случаями, которые были связаны с употреблением наркотиков и детьми, например, маленький ребенок проглотил наркотики, оставленные матерью без присмотра.
В Эстонии двухлетний ребенок проглотил оставленные матерью без присмотра наркотики
Инцидент произошел в июне, когда мать обнаружила, что ее двухлетний ребенок проглотил принадлежащие ей две ЛСД-марки. Скорая помощь доставила ребенка в больницу, к счастью, его здоровью не был нанесен серьезный ущерб, сообщила полиция в соцсетях.
В июле полицейский патруль остановил автомобиль с водителем в состоянии наркотического опьянения и двумя маленькими детьми. Кроме того, в машине было обнаружено несколько веществ, предположительно наркотических, и крупная сумма наличных.
Стражи порядка подчеркивают, что дети не должны страдать из-за выбора родителей. «Задача каждого родителя – обеспечить безопасное детство своему ребенку. Если употребляющий наркотики не понимает опасности своего пристрастия для других людей, пора обращаться за помощью», – заключает полиция.
Помощь можно найти на сайте narko.ee.