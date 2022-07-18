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Вы их видели? Двое сбежавших их закрытого детдома подростков вернулись, третьего до сих пор ищут

rus.postimees.ee
Вы их видели? Двое сбежавших их закрытого детдома подростков вернулись, третьего до сих пор ищут
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Tartus elav 16-aastane Karola.
Tartus elav 16-aastane Karola. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция сегодня просила помощи в выяснении местонахождения трех подростков, которые самовольно покинули закрытое детское учреждение в Тартумаа. По последней информации, двое подростков к настоящему времени вернулись, третьего по-прежнему ищут.

Рано утром 17 июля 16-летняя Хелери, проживающая в Тарту, и 11-летний Кристиан, проживающий в волости Рапла, самовольно покинули закрытое детское учреждение в Тартумаа.

Также разыскивается проживающая в Тарту 16-летнюю Карола, которая ушла из закрытого детского учреждения в конце июня и местонахождение которой до сих пор неизвестно.

16-летняя Карола. 
16-летняя Карола. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Все трое несовершеннолетних также ранее без разрешения покидали закрытое детское учреждение. В основном молодых людей находили в Южной Эстонии, но нельзя исключать и другие регионы.

Если у кого-то есть информация о местонахождении этих детей, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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