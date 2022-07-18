Вы их видели? Двое сбежавших их закрытого детдома подростков вернулись, третьего до сих пор ищут

Рано утром 17 июля 16-летняя Хелери, проживающая в Тарту, и 11-летний Кристиан, проживающий в волости Рапла, самовольно покинули закрытое детское учреждение в Тартумаа.

Также разыскивается проживающая в Тарту 16-летнюю Карола, которая ушла из закрытого детского учреждения в конце июня и местонахождение которой до сих пор неизвестно.

16-летняя Карола. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Все трое несовершеннолетних также ранее без разрешения покидали закрытое детское учреждение. В основном молодых людей находили в Южной Эстонии, но нельзя исключать и другие регионы.