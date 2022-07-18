Полиция сегодня просила помощи в выяснении местонахождения трех подростков, которые самовольно покинули закрытое детское учреждение в Тартумаа. По последней информации, двое подростков к настоящему времени вернулись, третьего по-прежнему ищут.
Вы их видели? Двое сбежавших их закрытого детдома подростков вернулись, третьего до сих пор ищут
Вы их видели? Двое сбежавших их закрытого детдома подростков вернулись, третьего до сих пор ищут
Рано утром 17 июля 16-летняя Хелери, проживающая в Тарту, и 11-летний Кристиан, проживающий в волости Рапла, самовольно покинули закрытое детское учреждение в Тартумаа.
Также разыскивается проживающая в Тарту 16-летнюю Карола, которая ушла из закрытого детского учреждения в конце июня и местонахождение которой до сих пор неизвестно.
Все трое несовершеннолетних также ранее без разрешения покидали закрытое детское учреждение. В основном молодых людей находили в Южной Эстонии, но нельзя исключать и другие регионы.
Если у кого-то есть информация о местонахождении этих детей, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.