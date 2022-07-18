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Вы их видели? Полиция ищет трех пропавших подростков

rus.postimees.ee
Вы их видели? Полиция ищет трех пропавших подростков
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11-летний Кристиан.
11-летний Кристиан. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения трех подростков, которые самовольно покинули закрытое детское учреждение в Тартумаа и до сих пор туда не вернулись.

Рано утром 17 июля 16-летняя Хелери, проживающая в Тарту, и 11-летний Кристиан, проживающий в волости Рапла, самовольно покинули закрытое детское учреждение в Тартумаа.

16-летняя Хелери.
16-летняя Хелери. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Также разыскивается проживающая в Тарту 16-летнюю Карола, которая ушла из закрытого детского учреждения в конце июня и местонахождение которой до сих пор неизвестно.

16-летняя Карола. 
16-летняя Карола. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Все трое несовершеннолетних также ранее без разрешения покидали закрытое детское учреждение. В основном молодых людей находили в Южной Эстонии, но нельзя исключать и другие регионы.

Если у кого-то есть информация о местонахождении этих детей, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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