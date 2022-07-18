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С помощью этого загадочного устройства вы можете сэкономить сотни евро на счетах за электроэнергию

rus.postimees.ee
С помощью этого загадочного устройства вы можете сэкономить сотни евро на счетах за электроэнергию
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Может ли такое антенноподобное устройство, напоминающее мистическое излучающее оружие, выпрыгнувшее из фантастического фильма, помочь сэкономить электроэнергию?
Может ли такое антенноподобное устройство, напоминающее мистическое излучающее оружие, выпрыгнувшее из фантастического фильма, помочь сэкономить электроэнергию? Фото: Tõnis Ilmjärv

Высокие цены на электроэнергию подталкивают к старым добрым методам энергосбережения. Можно найти не требующие электричества, но достаточно эффективные решения для замены многих бытовых электроприборов. Ведь большая часть бытовых электроприборов предназначена для экономии времени.

Электричество потребляется большинством бытовых приборов. Посуду моет машина, работающая на электричестве. Для приготовления пищи в основном используются электрические плиты. В доме избавляются от пыли с помощью электрического пылесоса и т. д. Есть еще одна область, где потребляется изрядное количество электроэнергии.

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