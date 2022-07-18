Высокие цены на электроэнергию подталкивают к старым добрым методам энергосбережения. Можно найти не требующие электричества, но достаточно эффективные решения для замены многих бытовых электроприборов. Ведь большая часть бытовых электроприборов предназначена для экономии времени.
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С помощью этого загадочного устройства вы можете сэкономить сотни евро на счетах за электроэнергию
С помощью этого загадочного устройства вы можете сэкономить сотни евро на счетах за электроэнергию
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