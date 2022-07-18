Попавший в ДТП грузовик Сил обороны парализовал движение

Что именно произошло, на данный момент неизвестно, так как представители Сил обороны и спасатели перекрыли дорогу, а людей не подпускают.

По информации редакции, в кювет съехал один грузовик, принадлежащий Силам обороны. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Глава пресс-службы Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа заверила Järva Teataja, что опасности для людей и окружающей среды нет.