Пн, 18.07.2022
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Попавший в ДТП грузовик Сил обороны парализовал движение

rus.postimees.ee
Попавший в ДТП грузовик Сил обороны парализовал движение
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Foto sündmuskohalt.
Foto sündmuskohalt. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Сегодня в 14:52 на втором километре дороги Анна – Пурди произошло дорожно-транспортное происшествие. Движение на месте аварии перекрыто.

Что именно произошло, на данный момент неизвестно, так как представители Сил обороны и спасатели перекрыли дорогу, а людей не подпускают.

По информации редакции, в кювет съехал один грузовик, принадлежащий Силам обороны. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Глава пресс-службы Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа заверила Järva Teataja, что опасности для людей и окружающей среды нет.

Она добавила, что движение закрыто до тех пор, пока грузовик снова не выйдет на дорогу.

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