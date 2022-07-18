Сегодня в 14:52 на втором километре дороги Анна – Пурди произошло дорожно-транспортное происшествие. Движение на месте аварии перекрыто.
Попавший в ДТП грузовик Сил обороны парализовал движение
Попавший в ДТП грузовик Сил обороны парализовал движение
Что именно произошло, на данный момент неизвестно, так как представители Сил обороны и спасатели перекрыли дорогу, а людей не подпускают.
По информации редакции, в кювет съехал один грузовик, принадлежащий Силам обороны. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Глава пресс-службы Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа заверила Järva Teataja, что опасности для людей и окружающей среды нет.
Она добавила, что движение закрыто до тех пор, пока грузовик снова не выйдет на дорогу.