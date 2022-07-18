Таллиннский административный суд не удовлетворил иск дипломата Клайда Кулля к Полиции безопасности (КаПо) в связи с отказом этого ведомства в предоставлении Куллю допуска к гостайне.
Суд не удовлетворил иск эстонского дипломата к КаПо
Суд рассмотрел иск Кулля за закрытыми дверями. Решение может быть оспорено через Таллиннский окружной суд в течение 30 дней.
Присяжные адвокаты Айвар Пильв и Марко Пильв подали иск в административный суд, оспаривая решение КаПо по отказу Куллю в продлении срока допуска к государственной тайне.
«Я проработал в дипломатической службе Эстонии 30 лет, и до весны 2021 года мне восемь раз продлевали доступ к гостайне как минимум на уровне "секретно"», - сказал BNS Кулль.
«У меня 30 лет стажа дипломатической службы Эстонии, я посвятил эти годы служению Эстонской Республике и подтверждаю, что не давал никаких оснований ни по существу, ни с формальной точки зрения для отказа мне в продлении допуска к государственной тайне. Допуск к гостайне мне необходим для выполнения дипломатических служебных обязанностей. После того, как 18 мая 2021 года КаПо принял решение не продлевать мне допуск к гостайне, я был отозван в МИД со своего места службы в Париже, куда решением президента был назначен послом во Франции и при ОЭСР. Я убежден, что это большая ошибка, и я хочу защитить свои права», – заявил он
«17 декабря прошлого года Таллиннский административный суд своим постановлением отклонил мою жалобу, сочтя, что поскольку я больше не работаю на должности, требующей доступа к государственной тайне, нет оснований для рассмотрения иска. Мои представители, адвокаты Айвар и Марко Пильв подали апелляцию в Таллиннский окружной суд, где жалоба была удовлетворена и отправлена обратно в административный суд для рассмотрения дела по существу», – пояснил Кулль.
Доступ к гостайне необходим на большинстве должностей в МИД, занимающие эти должности дипломаты для продления доступа проходят стандартную проверку, охватывающую последние пять лет. Цель проверки – убедиться в надежности лица на основании анкеты и собеседования.
КаПо начала последнюю проверку в отношении Кулля в марте 2020 года, то есть за три месяца до истечения срока действия предыдущего доступа к гостайне.
«То, что началось как стандартная процедура, которую я уже ранее неоднократно проходил, превратилось в долгое расследование, которое продлилось в общей сложности 14 месяцев и включало пять обстоятельных туров собеседования, которые в общей сложности заняли около 30 часов, в том числе один 12-часовой тур собеседования. Вместо того, чтобы сфокусироваться на выяснение и изучение обстоятельств и фактов за последние пять лет, как положено в ходе в проверки, проведенные КаПо собеседования охватили все 45 лет моих учебы и работы, в том числе даже относящийся к советскому времени период 1977-1991 до восстановления независимости Эстонии», – сказал Кулль.
«В течение всей своей 30-летней дипломатической карьеры я всегда проходил проверки в духе сотрудничества с полицией безопасности. Кроме того, в 2020 году в рамках последней проверки я добровольно предоставил КаПо полный доступ к своим недавним и давним данным электронной связи и цифровым данным. Они включали служебные и личные данные на всех электронных устройствах, онлайн-платформах и профилях – то есть электронные письма, социальные сети, облачные услуги, банковские регистры, это включало десятки тысяч записей и документов», – пояснил Кулль.
«Упреки основаны исключительно на собеседованиях, предположениях и ожиданиях. Несмотря на основательное расследование, решение КаПо не продлевать мой доступ к гостайне на самом деле основано скорее на подозрениях и предположениях, чем на реальных доказательствах. Упреки носят скорее философский характер, это скорее предположения, чем конкретные утверждения. Они основаны на размытых предположениях и сознательном ложном прочтении и неверном осмыслении и представлении фактов и событий более чем 40-летней давности. В большинстве случаев утверждения опирались только на том, что было сказано в ходе собеседований», – отметил Кулль.
По словам Кулля, решение КаПо основано на последней проверке и тем самым оценке его действий в течение более 40 лет, оно подвергает сомнению прошлые проводившиеся в его отношении производства, в ходе и по итогам которых не было выявлено никаких проблем.
«С 1996 года, когда впервые применили закон о гостайне, я обладал доступом к гостайне на уровне не ниже "секретно", КаПо продлевала этот доступ в общей сложности 8 раз и это сопровождалось тщательной проверкой и собеседованиями. Это значит, что КаПо сочла необходимым и оправданным в 2020 году начать проверку с нуля, проигнорировав проводившиеся ранее проверки и мою многолетнюю службу на высоких дипломатических постах с 1991 года», – пояснил он.
Кулль приступил к работе в МИД в 1991 году, когда присоединился к команде Леннарта Мери, основавшего дипломатическую службу Эстонии. Он был послом Эстонии в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, при ЕС и НАТО, в ООН, Германии и Франции, заместителем постоянного представителя Эстонии при ЕС и председателем председательства Эстонии в ЕС, а также руководителем делегации на переговорах о вступлении Эстонии в ВТО, вице-канцлером МИД по вопросам внешнеэкономической политики, директором по политике и вице-канцлером по политическим вопросам. Он награжден орденами Государственного герба 3-й и 5-й степени.