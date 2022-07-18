Суд не удовлетворил иск эстонского дипломата к КаПо

«Упреки основаны исключительно на собеседованиях, предположениях и ожиданиях. Несмотря на основательное расследование, решение КаПо не продлевать мой доступ к гостайне на самом деле основано скорее на подозрениях и предположениях, чем на реальных доказательствах. Упреки носят скорее философский характер, это скорее предположения, чем конкретные утверждения. Они основаны на размытых предположениях и сознательном ложном прочтении и неверном осмыслении и представлении фактов и событий более чем 40-летней давности. В большинстве случаев утверждения опирались только на том, что было сказано в ходе собеседований», – отметил Кулль.

По словам Кулля, решение КаПо основано на последней проверке и тем самым оценке его действий в течение более 40 лет, оно подвергает сомнению прошлые проводившиеся в его отношении производства, в ходе и по итогам которых не было выявлено никаких проблем.

«С 1996 года, когда впервые применили закон о гостайне, я обладал доступом к гостайне на уровне не ниже "секретно", КаПо продлевала этот доступ в общей сложности 8 раз и это сопровождалось тщательной проверкой и собеседованиями. Это значит, что КаПо сочла необходимым и оправданным в 2020 году начать проверку с нуля, проигнорировав проводившиеся ранее проверки и мою многолетнюю службу на высоких дипломатических постах с 1991 года», – пояснил он.