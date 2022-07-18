ИНТЕРВЬЮ ⟩ Литовский эксперт: Россия чувствует себя в Калининграде уязвимой

Конечно, это очень тяжелое время для многих европейских стран, особенно для Германии, которая теперь опасается не только экономического спада, но и потенциального промышленного коллапса, если они перестанут получать природный газ из России. Так что это очень чувствительная тема для европейцев, из-за которой они не хотят создавать дополнительную напряженность с Россией.

Для них калининградский транзит кажется очень мелкой проблемой, очень маленькой частью всех санкций, и они пытаются избежать больших неприятностей с Россией.

Я не думаю, что Россия была бы настолько иррациональна, чтобы открыть новый фронт с НАТО.

Но для Литвы это достаточно важный момент, потому что он может стать основанием для прецедента. Если у России появится ощущение, что они могут добиться своего просто с помощью жесткой риторики и угроз, в будущем она будет чувствовать себя более комфортно, предъявляя все больше и больше требований. Калининград, на мой взгляд является своего рода проверкой для европейцев.

Конечно, если Еврокомиссия предложит какие-либо разъяснения по поводу введения санкций в отношении Калининграда, литовское правительство их примет. Некоторые наши министры уже сказали, что мы не будем действовать как страна вето и отвергать подобные разъяснения со стороны Еврокомиссии, но мы будем стараться держать свою линию и следить за этим процессом.