Euribor продолжает расти: как это повлияет на выплаты по кредиту

«Однако, скорее всего, ни один заемщик не останется незатронутым этим изменением. В каждом кредитном договоре ставка Euribor фиксируется на определенную дату, обычно на момент подписания кредитного договора, и базовая ставка меняется в ту же дату каждые три, шесть или 12 месяцев, в зависимости от ставки Euribor, к которой заемщик решил привязать кредитный договор, – рассказывает Коплимяэ. – Например, если кредитный договор привязан к шестимесячной ставке Euribor и ставка Euribor была зафиксирована на следующие шесть месяцев 15 июля текущего года, то в следующий раз ставка Euribor изменится через шесть месяцев, то есть 15 января следующего года. Однако если договор привязан к трехмесячному Euribor, то следующим изменением в договоре будет уровень Euribor 15 октября этого года, а затем снова 15 января следующего года, т. е. каждые три месяца».