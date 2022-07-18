В начале июня этого года закончился почти семилетний период отрицательной шестимесячной ставки Euribor, и всего месяц спустя, 15 июля, шестимесячная ставка Euribor составила уже 0,532%.
Euribor продолжает расти: как это повлияет на выплаты по кредиту
12-месячный Euribor в настоящее время также положительный, уже выше 1%, а трехмесячный Euribor поднялся выше нуля 14 июля. Исторически, например, 18 июля 2008 года шестимесячная ставка Euribor составляла 5,138%.
Что означают изменения ставки Euribor для клиента банка?
По словам менеджера по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ, подавляющее большинство (около 98%) договоров жилищного кредитования имеют так называемую плавающую, или нефиксированную процентную ставку. «Это означает, что согласно договору процентная ставка состоит из персонализированной процентной маржи плюс, в зависимости от предпочтений заемщика, 3-, 6- или 12-месячный Euribor. В то время как процентная маржа обычно не меняется в течение срока действия кредитного договора, ставка Euribor будет меняться каждые 3, 6 или 12 месяцев, в зависимости от ставки, выбранной клиентом в кредитном договоре», – объясняет она.
В течение почти семи лет ставки Euribor были отрицательными и приравнивались к нулю, что означало, что проценты рассчитывались только на основе процентной маржи. «Теперь, когда ставки Euribor снова стали положительными, при расчете процентов значение Euribor добавляется к процентной марже. Например, согласно кредитному договору процентная маржа составляет 2,1% плюс значение 6-месячного Euribor, которое на 15 июля составляло 0,532%, то проценты будут рассчитаны по ставке 2,632% вместо 2,1%», – приводит она пример.
Когда изменение повлияет на договор заемщика?
Положительные трех-, шести- и 12-месячные ставки Euribor не означают автоматического немедленного изменения процентных ставок всех клиентов банков, договоры которых привязаны к соответствующим базовым ставкам.
«Однако, скорее всего, ни один заемщик не останется незатронутым этим изменением. В каждом кредитном договоре ставка Euribor фиксируется на определенную дату, обычно на момент подписания кредитного договора, и базовая ставка меняется в ту же дату каждые три, шесть или 12 месяцев, в зависимости от ставки Euribor, к которой заемщик решил привязать кредитный договор, – рассказывает Коплимяэ. – Например, если кредитный договор привязан к шестимесячной ставке Euribor и ставка Euribor была зафиксирована на следующие шесть месяцев 15 июля текущего года, то в следующий раз ставка Euribor изменится через шесть месяцев, то есть 15 января следующего года. Однако если договор привязан к трехмесячному Euribor, то следующим изменением в договоре будет уровень Euribor 15 октября этого года, а затем снова 15 января следующего года, т. е. каждые три месяца».
По ее словам, поскольку более 87% ипотечных договоров привязаны к шестимесячному Euribor, это означает, что для большинства клиентов Euribor станет положительным не позднее начала следующего года. Узнать, когда произойдет следующее изменение ставки Euribor для конкретного договора заемщика, можно в интернет-банке.
Коплимяэ говорит, что финансовые последствия повышения Euribor для заемщика трудно предсказать, поскольку они зависят от остатка задолженности по кредитному договору клиента, то есть от того, сколько осталось выплатить до окончания срока действия договора, от срока действия договора и уровня, на котором ставка Euribor зафиксирована в договоре.
«Приблизительные финансовые последствия можно рассчитать с помощью кредитного калькулятора. Однако общий принцип таков, что если остаток кредита составляет 100 000 евро, а процентная ставка повышается на 1%, ежемесячный платеж по кредиту увеличится примерно на 50 евро, то есть дополнительные расходы составят около 600 евро в год», – говорит она.