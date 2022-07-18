«Газпром» объявил форс-мажор по части поставок газа в Европу

"Газпром" 14 июля уведомил получателя газа, что не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за "чрезвычайных обстоятельств", не зависящих от него. Что это за обстоятельства, агентство не сообщает. Событие, приведшее к такой ситуации, произошло 14 июня, уточняется в письме (в этот день компания впервые объявила о сокращении поставок газа в Европу). В российской компании не комментировали эту информацию, передает DW.

По данным источника Reuters, речь идет о поставках по газопроводу "Северный поток - 1" - основному маршруту поставок в Германию. Ссылка на "форс-мажорные" обстоятельства используется, когда компания не в состоянии исполнять свои обязательство по независящим от нее причинам, указывает Reuters. Такое заявление "Газпрома", вероятно, приведет к эскалации напряженности между Европой и Россией, предупреждает агентство.

"Северный поток" закрыт на техобслуживание

Газопровод "Северный поток" 11 июля был закрыт для проведения плановых профилактических работ. Они должны продлиться до 21 июля, но немецкие власти опасаются, что работы в итоге превратятся в "непрекращающееся техобслуживание" по политическим мотивам.

Остановке газопровода предшествовало резкое снижение объемов прокачки по нему газа со стороны России - до 40 процентов от проектной мощности. Российская компания объяснила это техническими проблемами - Канада из-за санкций против России заблокировала возврат отремонтированных турбин Siemens Energy на компрессорную станцию "Портовая" близ Выборга.