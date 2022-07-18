Согласно недавнему решению Кассы по безработице пересмотреть курсы обучения, которые она финансирует, некоторые направления отныне будут исключены.
Для подписчиков
ВЫБОР СУЖАЕТСЯ ⟩ Касса по безработице больше не будет финансировать целый ряд курсов
Касса по безработице больше не будет финансировать целый ряд курсов
Сама Касса по безработице курсы не проводит, но если безработному нужны новые навыки или повышение квалификации, чтобы найти новую работу, его обучение оплачивается. В роли обучающей стороны могут выступать учреждения или люди.