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ВЫБОР СУЖАЕТСЯ ⟩ Касса по безработице больше не будет финансировать целый ряд курсов

Кертту Кирьянен
, Репортер
Касса по безработице больше не будет финансировать целый ряд курсов
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Massaaž.
Massaaž. Фото: Dmitri Kotjuh

Согласно недавнему решению Кассы по безработице пересмотреть курсы обучения, которые она финансирует, некоторые направления отныне будут исключены.

Сама Касса по безработице курсы не проводит, но если безработному нужны новые навыки или повышение квалификации, чтобы найти новую работу, его обучение оплачивается. В роли обучающей стороны могут выступать учреждения или люди.

В будущем Касса по безработице не будет финансировать, например, такие сферы, как личностное развитие, парикмахерские и косметические услуги, традиционная и комплементарная медицина и терапия. В сфере терапии и восстановительного лечения Касса по безработице не будет оплачивать обучение косметическому массажу, остеопатии, хиропрактике и рефлексотерапии.

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