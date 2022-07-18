"Без комментариев!": Пенсионер, душивший на улице собаку, отделался штрафом в 120 евро

«Да, я понимаю», — сказал по-русски Пономарёв в зале суда, когда услышал вынесенный ему приговор.

Пенсионера, не имевшего ранее наказаний, в порядке согласительного производства приговорили к штрафу в размере 120 евро за жестокое обращение с собакой. Кроме того, у него на два года отберут право держать животных.

Зимой прошлого года, 20 декабря, в деревне Мяэтагузе две собаки Пономарёва сбежали из дома. Поэтому Юрий отправился искать их по городу. Одна из собак сидела перед продуктовым магазином Meie.

Прокурор Сергей Листов уточнил, что подсудимый пять раз ударил собаку открытой ладонью, душил и волочил ее. «В какой-то момент собака даже не касалась земли», — заявил Листов.

Все это происходило перед магазином, в общественном месте. «Вокруг были школьники, учителя и другие люди. Один учитель вмешался, после чего Пономарёв оставил там собаку и ушёл домой», — рассказал Листов.