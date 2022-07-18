Крупнейшая в странах Балтии платформа по продаже билетов Piletilevi представила в понедельник обновленный бренд и обновленную единую цифровую платформу для продажи билетов.
Piletilevi обновляет логотип и платформу для продажи билетов
Новый логотип Piletilevi вскоре заменит бренд, созданный почти двадцать лет назад. Наряду с визуальным обновлением Piletilevi.ee также обновляет платформу цифровой продажи билетов по всей Балтии,. Это - часть трехлетней программы инвестиций и развития всей группы, которая стартовала еще весной 2021 года.
Внедряя новый общий бренд, Piletilevi Group, которая управляет Piletilevi, делает важный шаг к объединению компании. «Это новый шаг на пути к объединению нашей компании. Мы — международная группа компаний по продаже билетов и планированию мероприятий, которая предлагает услуги высшего уровня, технологии и предложения для разных стран, а также создает решения для клиентов в каждой стране с учетом их потребностей и местных условий», — сказал партнер компании и председатель правления Свен Нуутманн.
Новый брендинг будует повсеместным - первыми обновятся цифровые носители всех трех стран Балтии – веб-сайт, каналы социальных сетей, информационный бюллетень и электронные билеты. Со временем во все пункты продажи по всей Эстонии также поступят физические билеты и обложка подарочного билета с обновленным внешним видом.