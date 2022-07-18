Piletilevi обновляет логотип и платформу для продажи билетов

Новый логотип Piletilevi вскоре заменит бренд, созданный почти двадцать лет назад. Наряду с визуальным обновлением Piletilevi.ee также обновляет платформу цифровой продажи билетов по всей Балтии,. Это - часть трехлетней программы инвестиций и развития всей группы, которая стартовала еще весной 2021 года.

Внедряя новый общий бренд, Piletilevi Group, которая управляет Piletilevi, делает важный шаг к объединению компании. «Это новый шаг на пути к объединению нашей компании. Мы — международная группа компаний по продаже билетов и планированию мероприятий, которая предлагает услуги высшего уровня, технологии и предложения для разных стран, а также создает решения для клиентов в каждой стране с учетом их потребностей и местных условий», — сказал партнер компании и председатель правления Свен Нуутманн.