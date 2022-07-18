По словам вступающей в понедельник в должность министра экономики Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия), договариваясь о реформе электрорынка, коалиция не решила, на протяжении какого периода будет действовать эта реформа: влияние нововведений будет оценено позже и на основании этого будут вынесены следующие решения. Об этом пишет Rus.ERR.
Новый министр экономики Сиккут: реформа электрорынка - решение не постоянное
Новый министр экономики Сиккут: реформа электрорынка - решение не постоянное
"Если бы на коалиционных переговорах нужно было бы вынести только одно решение, то это была бы компенсация расходов на электричество в осенне-зимний период. К счастью, такое решение было принято", - отметила Сиккут, добавив, что все партнеры по коалиции понимают, что цены на электричество, газ и центральное отопление вырастут, поэтому потребителям необходимо протянуть руку помощи.
По словам Сиккут, по сравнению с прошлым годом, в этом году помощь населению будет оказана в большем объеме.
"В случае с центральным отоплением потолок потребляемого объема не установлен, то есть компенсировано будет ровно столько, скольку нужно для поддержания в доме тепла", - заверила она.