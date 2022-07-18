Новый министр экономики Сиккут: реформа электрорынка - решение не постоянное

"Если бы на коалиционных переговорах нужно было бы вынести только одно решение, то это была бы компенсация расходов на электричество в осенне-зимний период. К счастью, такое решение было принято", - отметила Сиккут, добавив, что все партнеры по коалиции понимают, что цены на электричество, газ и центральное отопление вырастут, поэтому потребителям необходимо протянуть руку помощи.