Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 18 июля: новое правительство принесло присягу, жара в Британии и День города Маарду
Сегодня в выпуске:
- Формальности закончены, пора приступать к работе! 15 министров нового правительства приведены к присяге в парламенте
- Невероятно жаркая погода на Британских островах. Власти впервые в истории объявили высший уровень угрозы
- Популярный спа-отель в Нарва-Йыэсуу может сократить порядка 170 сотрудников, стартовал летний призыв в Силы обороны - все больше идут служить целыми классами и компаниями
- Город Маарду отметил свой 42-й день рождения. Наша корреспондент побывала на празднике и окунулась в атмосферу этого уникального города
- "Европол" предупреждает: война в Украине может привести к увеличению числа случаев терроризма в странах Европы
- Необычная акция: сразу на четырех автовокзалах в Эстонии прошли праздничные концерты в честь юбилея владющего ими предприятия
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 18 июля.