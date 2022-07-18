По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за последние три дня в Латвии зарегистрировано 1550 новых случаев Covid-19, новых смертей с Covid-19 не зарегистрировано.
В Латвии за три дня выявлено около 1500 новых случаев Covid-19
За последние трое суток сделано 6057 тестов на Covid-19, из них 25,6% оказались положительными. Из зарегистрированных новых случаев заражения 631 человек не был привит или не прошел курс вакцинации, а 919 были вакцинированы против Covid-19.
По информации data.gov.lv, 16 июля было выявлено 998 больных Covid-19, 17 июля - 433, а 18 июля - 119.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 464,9 до 498,4 на 100 000 жителей. Семидневный кумулятивный показатель увеличился с 273,7 до 287,8 на 100 000 жителей.
За последние три дня сообщений о смерти от Covid-19 не поступало, а всего в Латвии скончались 5875 человек, инфицированных Covid-19"
С начала пандемии Covid-19 это заболевание было лабораторно подтверждено у 846 530 человек в Латвии.