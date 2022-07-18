Посол Эстонии при ЕС: Россия должна понести ответственность за военные преступления

«Жестокая война России в Украине скоро продлится уже полгода и, к сожалению, мы видим, что Россия готовится к продолжительной агрессии, - передал МИД слова Орава. - Наш долг — твердо стоять за спиной Украины и продолжать оказывать всестороннюю поддержку так долго, как потребуется, особенно в том, что касается повышения обороноспособности Украины. Для этого главы МИД ЕС выразили политическую поддержку следующей выплате из Европейского фонда мира в размере 500 млн евро».

Он добавил, что при первой возможности следует также приступить к работам по восстановлению Украины. «Это потребует всемирных поддержки и ответственности, поскольку наряду со свободой своих государства и народа Украина также сражается за ценности, которые и мы считаем важными. Наряду с восстановлением Украину также нужно поддержать в подготовке, связанной со статусом кандидата в ЕС», - сказал он.

По словам Орава, следует также позаботиться о том, чтобы у России в ходе войны не возникало ощущения безнаказанности. «Россия должна будет понести ответственность за военные преступления и тяжкие нарушения прав человека с четкими признаками геноцида. Поэтому мы также поддерживаем создание специального трибунала ООН по совершенным в Украине преступлениям агрессии», - сказал Орав.

На прошедшем в понедельник заседании также обсудили следующий пакет санкций для расширения и ужесточения мер против России. В том числе планируется запретить импорт золота из России и включить новые лица и учреждения в санкционный список.