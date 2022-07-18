Правление Рийгикогу утвердило изменения в составе

Правление постановило, что в связи с освобождением Лийны Керсна, Калле Лаанета, Марис Лаури и Андреса Суття от обязанностей членов правительства и восстановлением их полномочий как членов Рийгикогу в понедельник прекращаются полномочия Тийу Аро, Юлле Раясалу и Айвара Виидика, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Правление также приняло решение, что, поскольку полномочия членов Рийгикогу Лаури Ляэнметса, Ханно Певкура, Урмаса Рейнсалу и Рийны Сиккут прекращены в связи с их назначением членами правительства, со вторника к работе в Рийгикогу приступят замещающие члены парламента Тоомас Юргенстейн, Сийм Вальмар Кийслер и Рейли Ранд. Работу в Рийгикогу продолжит Сулев Каннимяэ, который должен был покинуть парламент, когда вернулись министры предыдущего правительства, но снова стал замещающим членом парламента, когда министром стал Певкур.