Пн, 18.07.2022
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Правление Рийгикогу утвердило изменения в составе

BNS
Правление Рийгикогу утвердило изменения в составе
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Рийгикогу.
Рийгикогу. Фото: Mihkel Maripuu

Правление Рийгикогу сегодня утвердило изменения в составе парламента, связанные со сменой правительства.

Правление постановило, что в связи с освобождением Лийны Керсна, Калле Лаанета, Марис Лаури и Андреса Суття от обязанностей членов правительства и восстановлением их полномочий как членов Рийгикогу в понедельник прекращаются полномочия Тийу Аро, Юлле Раясалу и Айвара Виидика, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Правление также приняло решение, что, поскольку полномочия членов Рийгикогу Лаури Ляэнметса, Ханно Певкура, Урмаса Рейнсалу и Рийны Сиккут прекращены в связи с их назначением членами правительства, со вторника к работе в Рийгикогу приступят замещающие члены парламента Тоомас Юргенстейн, Сийм Вальмар Кийслер и Рейли Ранд. Работу в Рийгикогу продолжит Сулев Каннимяэ, который должен был покинуть парламент, когда вернулись министры предыдущего правительства, но снова стал замещающим членом парламента, когда министром стал Певкур.

Новые члены Рийгикогу примут присягу на внеочередном заседании, которое начнется во вторник в 9:00.

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