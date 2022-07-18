Новое правительство хочет cпутать карты эстонским инвесторам - но пока не знает, когда

В коалиционном соглашении на восьми страницах говорилось, что новое трехпартийное правительство хочет еще больше частично приватизировать государственные предприятия. По крайней мере, в одном случае решение не было слишком внезапным: когда в прошлом году Enefit Green вышла на биржу, государство раздало меньшее количество акций, чем было первоначально согласовано. А именно, 22,8 процента акций компании перешли в руки акционеров фондового рынка. Остальное осталось в руках государственной компании Eesti Energia. Но правительство планирует отдать в общей сложности 49 процентов акций компании.

Когда это произойдет? Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщила о биржевых планах Enefit Green, что подробный график и подготовка идут в соответствии с правилами фондовой биржи.

«Потребности в инвестициях в возобновляемые источники энергии в ближайшем будущем высоки, как и амбиции по быстрому добавлению мощностей возобновляемых источников энергии. Вывод следующей части Enefit Green на биржу позволит жителям Эстонии также принять участие в развитии энергетического сектора», — сказала Пентус-Розиманнус.

Хотя график держится в секрете, до осени вряд ли что-то будет сделано, поскольку июль-август традиционно были на Таллиннской фондовой бирже месяцами затишья, а инвесторы наслаждаются летними каникулами. IPO Enefit Green в октябре прошлого года оказалось крупнейшим IPO за последние годы, и инвесторы устремились к акциям, при этом большинство крупных подписчиков получили лишь несколько акций, а акции выросли на 20 процентов в первый день торгов. Сегодня акция торгуется на бирже на уровне 3,99 евро.

Но это еще не все: новое правительство изучает возможность размещения на бирже акций Elering и Elektrilevi. О приватизации других зарегистрированных на бирже компаний, действительно, говорят уже много лет, но правительства не предпринимали конкретных шагов.