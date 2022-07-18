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Новый министр труда хочет сделать социальный налог похожим на подоходный

rus.postimees.ee
Новый министр труда хочет сделать социальный налог похожим на подоходный
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Tervise- ja tööminister Peep Peterson.
Tervise- ja tööminister Peep Peterson. Фото: Madis Veltman

Новый министр здоровья и труда Пеэп Петерсон вынашивает планы налоговой реформы, нацеленной, в частности, на социальный налог.

В программе радио Äripäev «Kuum tool» («Горячий стул») Петерсон предложил внести радикальные изменения в налоговую систему, чтобы найти дополнительные деньги для Больничной кассы и Кассы по безработице.

«Прежде всего, вопрос в том, действительно ли мы думаем, что традиционные трудовые отношения должны поддерживать обе кассы на плаву, когда сегодня мы видим, что появилось много других форм работы?» - задал вопрос Петерсон.

«Мы думаем в том направлении, чтобы социальный налог стал подобен подоходного налогу и, возможно, перешел бы в линейку работников, и тогда страховая защита будет распространяться на все доходы», — пояснил он.

Обещавший ранее не повышать налоги при новом правительстве Петерсон сказал, что план налоговой реформы станет планом для следующего правительства.

«Понятно, что с этим в правительство не пойдешь, но это некая долговременная фоновая работа по подготовке к этим решениям», — подтвердил Петерсон.

Петерсон также не исключил предположения ведущего радиопередачи о том, что дивиденды также можно было бы облагать социальным налогом. «В этом вопросе будет что-то датское, Дания собирает все как подоходный налог и не называет их отдельно», — сказал Петерсон.

«Я знаю, что сейчас многие начали рассказывать об этой истории, и начинают лететь уничтожительные стрелы», — сказал Петерсон.

Социальный налог на дивиденды накажет смелые компании

Стратег SEB в области банкинга частных лиц Пеэтер Коппель заявил в Facebook, что облагать дивиденды социальным налогом было бы крайне плохой идеей.

«Дивиденды выплачиваются из прибыли, в получении которой нет уверенности. Чтобы ее получить, пошли на риск», — пояснил Коппель.

«Если бы никто не шел на эти риски, вопреки некоторым мнениям, не было бы нужды никому платить зарплату. Следовательно, риск должен поощряться, а не наказываться», — считает эксперт.

«Эта идея относится к той же категории, что и идея о том, что прибыль — это несправедливо невыплаченная заработная плата работникам, — заявил Коппель. — Очень удобно забыть, что важен мотив прибыли, или еще удобнее забыть тот факт, что существует такая вещь, как убыток».

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