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Попов: сегодня мы не говорим о повальной вакцинации

На прививку – к концу лета
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Попов: сегодня мы не говорим о повальной вакцинации
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  • Более агрессивный индийский штамм не достиг Эстонии
  • От ковида и гриппа можно привиться одновременно
  • Не стоит усердствовать с вакцинацией детей

Департамент здоровья объявил пятую волну коронавируса. Каждый пятый тест – уже положительный. Все обеспокоены ростом числа заражений. Пора ли бить тревогу?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Выдержки из беседы:

– Судя по информации в СМИ, Эстонию накрыла летняя волна коронавируса. Пора ли бить тревогу?

– Я бы не стал бить тревогу и бросаться таким терминами. Мы видели и более высокие цифры минувшей весной и осенью. Конечно, сегодняшние цифры немного выше прошлогодних, но мы имеем дело с другим штаммом коронавируса.

– Какие штаммы сейчас превалируют? Более агрессивные уже на подходе?

– Сегодня мы видим штамм BA.5, это подвид омикрона: с ним связано более 80% случаев заболеваний в Эстонии. Он характеризуется тем, что достаточно быстро распространяется, но при этом не вызывает тяжелых форм протекания инфекции.

Мы видим достаточно низкую смертность, наши отделения интенсивной терапии не перегружены пациентами. Ситуацию в системе здравоохранения я бы назвал достаточно стабильной.

Сейчас в мире потихонечку набирает обороты индийский подвид омикрона ВА.2,75, он распространяется еще быстрее, чем представленный в Эстонии штамм BA.5. Возможно, что он сможет пробивать иммунную защиту, возникшую после того, как человек переболел омикроном и был вакцинирован.

С другой стороны, пока отсутствуют данные о том, что люди болеют им более тяжело.

– Пора ли населению обновлять прививки?

– Вакцинирование – важный фактор. Именно благодаря высокому уровню иммунизации мы наблюдаем отсутствие перегрузки в больницах. Прививка защищает от тяжелых форм протекания болезни.

– Готовы ли обновленные вакцины?

– Пока мы их еще ждем. Эффективность имеющихся у нас вакцин в значительной степени не изменилась.

– Когда начинать использовать дополнительные усиливающие дозы, если после последней прививки прошло 6–9 месяцев? Нужно ли прививаться уже сегодня? Или лучше ждать сентября?

– Думаю, что тренд медленного прироста заболеваний будет наблюдаться еще до конца лета. Скорее всего, пик заболеваемости придется на осень.

Было бы более разумным готовиться к пику заболеваемости ближе к концу лета – началу осени. Тогда самый эффективный период защиты вакцин – первые 4–6 месяцев – придется на осенний сезон.

– Возьмем конкретный пример. Если человек привит двумя дозами Pfizer и еще переболел в начале февраля, то нужно ли ему прививаться третьей дозой и не ждать сентября? Или ждать сентября?

– Тут надо смотреть, кто этот человек.

Мы не говорим сегодня о повальной, массовой вакцинации населения.

Учитывая особенности омикрона – штамм опасен в первую очередь для пожилых людей и тех, у кого есть сопутствующие серьезные заболевания, – именно этим людям и показана ревакцинация бустерной, 4-й дозой.

Серьезно об этом должны задуматься люди старше 60 лет и те, у кого есть проблемы со здоровьем. Для всех остальных эта вакцинация не столь обязательна.

– То есть, на усмотрение самого человека?

– Да, на усмотрение человека.

– Нужно ли чередовать вакцины?

– Обязательного правила на этот счет нет. Но лично я чередовал инъекции. Не знаю, насколько это помогло, но я до сих пор не заболел.

– А как быть с детьми?

– Детей старше шести лет можно прививать вакциной Moderna, старше 12 лет – вакциной Pfizer. Мы видим, что омикрон не является жизнеопасным вирусом для этого поколения. И, на мой взгляд, вакцинация не предотвращает на 100% риск заразиться.

Я бы не стал сейчас усердствовать с вакцинацией детей. Гораздо важнее пройти ревакцинацию медикам. Для нас это очередной вызов.

Отмечу, что желающим ревакцинироваться можно также задуматься о вакцинации от гриппа.

Насколько мне известно, эти две вакцины – от ковида и гриппа – можно делать одновременно, в тот же самый день.

– Зарегистрироваться на обе прививки можно через семейного врача или цифровую регистратуру?

– Все варианты возможны.

– По прогнозам Департамента здоровья, пик заболеваемости придется на октябрь. Могут ли к этому времени появиться более агрессивные штаммы?

– Это гадание на кофейной гуще. Очень надеюсь, что коронавирусная пандемия сходит на нет благодаря омикрону, высокой иммунности населения и вакцинации. Когда большая часть жителей планеты столкнется с вирусом, у него не останется лазеек, чтобы нас атаковать.

– Локдауна можно больше не бояться?

– Очень надеюсь, что его не будет. Если не появится более опасный штамм, с такими, как омикрон, удастся справиться более простыми методами.

– Пригодится ли нам лекарство от коронавируса – те самые чудо-таблетки, появление которых анонсировалось в Эстонии еще в начале года?

– Надеюсь, что не пригодится, если не будет инфекции. Сегодня я проверял, появился ли «Пакславид», имеющий разрешение на использование в Эстонии, но пока не нашел его в наших аптеках. Следовательно, нет смысла и выписывать этот препарат. Остальные препараты пока еще не прошли апробирование и не получили разрешения на использование. Имеющиеся в больницах препараты – для внутривенного введения, они не предназначены для лечения на дому.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Эстонию накрыла летняя волна коронавируса? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: Эстонию накрыла летняя волна коронавируса? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Erik Prozes
  • Какие штаммы сейчас превалируют?
  • Пора ли населению обновлять прививки?
  • Готовы ли обновленные вакцины?
  • Пригодится ли теперь лекарство от коронавируса? 
  • ВОЗ снова рекомендует носить маски. Уже пора?
  • Пик заболеваемости придется на октябрь. Могут ли появиться более агрессивные штаммы?
  • Следует ли ждать локдауна?
  • Чем аукнется отказ от строительства новой больницы?
  • Что можно изменить?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

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