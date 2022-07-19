Попов: сегодня мы не говорим о повальной вакцинации
Более агрессивный индийский штамм не достиг Эстонии
От ковида и гриппа можно привиться одновременно
Не стоит усердствовать с вакцинацией детей
Департамент здоровья объявил пятую волну коронавируса. Каждый пятый тест – уже положительный. Все обеспокоены ростом числа заражений. Пора ли бить тревогу?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.
Выдержки из беседы:
– Судя по информации в СМИ, Эстонию накрыла летняя волна коронавируса. Пора ли бить тревогу?
– Я бы не стал бить тревогу и бросаться таким терминами. Мы видели и более высокие цифры минувшей весной и осенью. Конечно, сегодняшние цифры немного выше прошлогодних, но мы имеем дело с другим штаммом коронавируса.
– Какие штаммы сейчас превалируют? Более агрессивные уже на подходе?
– Сегодня мы видим штамм BA.5, это подвид омикрона: с ним связано более 80% случаев заболеваний в Эстонии. Он характеризуется тем, что достаточно быстро распространяется, но при этом не вызывает тяжелых форм протекания инфекции.
Мы видим достаточно низкую смертность, наши отделения интенсивной терапии не перегружены пациентами. Ситуацию в системе здравоохранения я бы назвал достаточно стабильной.
Сейчас в мире потихонечку набирает обороты индийский подвид омикрона ВА.2,75, он распространяется еще быстрее, чем представленный в Эстонии штамм BA.5. Возможно, что он сможет пробивать иммунную защиту, возникшую после того, как человек переболел омикроном и был вакцинирован.
С другой стороны, пока отсутствуют данные о том, что люди болеют им более тяжело.
– Пора ли населению обновлять прививки?
– Вакцинирование – важный фактор. Именно благодаря высокому уровню иммунизации мы наблюдаем отсутствие перегрузки в больницах. Прививка защищает от тяжелых форм протекания болезни.
– Готовы ли обновленные вакцины?
– Пока мы их еще ждем. Эффективность имеющихся у нас вакцин в значительной степени не изменилась.
– Когда начинать использовать дополнительные усиливающие дозы, если после последней прививки прошло 6–9 месяцев? Нужно ли прививаться уже сегодня? Или лучше ждать сентября?
– Думаю, что тренд медленного прироста заболеваний будет наблюдаться еще до конца лета. Скорее всего, пик заболеваемости придется на осень.
Было бы более разумным готовиться к пику заболеваемости ближе к концу лета – началу осени. Тогда самый эффективный период защиты вакцин – первые 4–6 месяцев – придется на осенний сезон.
– Возьмем конкретный пример. Если человек привит двумя дозами Pfizer и еще переболел в начале февраля, то нужно ли ему прививаться третьей дозой и не ждать сентября? Или ждать сентября?
– Тут надо смотреть, кто этот человек.
Мы не говорим сегодня о повальной, массовой вакцинации населения.
Учитывая особенности омикрона – штамм опасен в первую очередь для пожилых людей и тех, у кого есть сопутствующие серьезные заболевания, – именно этим людям и показана ревакцинация бустерной, 4-й дозой.
Серьезно об этом должны задуматься люди старше 60 лет и те, у кого есть проблемы со здоровьем. Для всех остальных эта вакцинация не столь обязательна.
– То есть, на усмотрение самого человека?
– Да, на усмотрение человека.
– Нужно ли чередовать вакцины?
– Обязательного правила на этот счет нет. Но лично я чередовал инъекции. Не знаю, насколько это помогло, но я до сих пор не заболел.
– А как быть с детьми?
– Детей старше шести лет можно прививать вакциной Moderna, старше 12 лет – вакциной Pfizer. Мы видим, что омикрон не является жизнеопасным вирусом для этого поколения. И, на мой взгляд, вакцинация не предотвращает на 100% риск заразиться.
Я бы не стал сейчас усердствовать с вакцинацией детей. Гораздо важнее пройти ревакцинацию медикам. Для нас это очередной вызов.
Отмечу, что желающим ревакцинироваться можно также задуматься о вакцинации от гриппа.
Насколько мне известно, эти две вакцины – от ковида и гриппа – можно делать одновременно, в тот же самый день.
– Зарегистрироваться на обе прививки можно через семейного врача или цифровую регистратуру?
– Все варианты возможны.
– По прогнозам Департамента здоровья, пик заболеваемости придется на октябрь. Могут ли к этому времени появиться более агрессивные штаммы?
– Это гадание на кофейной гуще. Очень надеюсь, что коронавирусная пандемия сходит на нет благодаря омикрону, высокой иммунности населения и вакцинации. Когда большая часть жителей планеты столкнется с вирусом, у него не останется лазеек, чтобы нас атаковать.
– Локдауна можно больше не бояться?
– Очень надеюсь, что его не будет. Если не появится более опасный штамм, с такими, как омикрон, удастся справиться более простыми методами.
– Пригодится ли нам лекарство от коронавируса – те самые чудо-таблетки, появление которых анонсировалось в Эстонии еще в начале года?
– Надеюсь, что не пригодится, если не будет инфекции. Сегодня я проверял, появился ли «Пакславид», имеющий разрешение на использование в Эстонии, но пока не нашел его в наших аптеках. Следовательно, нет смысла и выписывать этот препарат. Остальные препараты пока еще не прошли апробирование и не получили разрешения на использование. Имеющиеся в больницах препараты – для внутривенного введения, они не предназначены для лечения на дому.
Подробнее в повторе!
Какие штаммы сейчас превалируют?
Пора ли населению обновлять прививки?
Готовы ли обновленные вакцины?
Пригодится ли теперь лекарство от коронавируса?
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Пик заболеваемости придется на октябрь. Могут ли появиться более агрессивные штаммы?
Следует ли ждать локдауна?
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