Попов: вакцинироваться лучше к концу лета – началу осени

– Детей старше шести лет можно прививать вакциной Moderna, старше 12 лет – вакциной Pfizer. Мы видим, что омикрон не является жизнеопасным вирусом для этого поколения. И, на мой взгляд, вакцинация не предотвращает на 100% риск заразиться.

Насколько мне известно, эти две вакцины – от ковида и гриппа – можно делать одновременно, в тот же самый день.

– Это гадание на кофейной гуще. Очень надеюсь, что коронавирусная пандемия сходит на нет благодаря омикрону, высокой иммунности населения и вакцинации. Когда большая часть жителей планеты столкнется с вирусом, у него не останется лазеек, чтобы нас атаковать.

– Очень надеюсь, что его не будет. Если не появится более опасный штамм, с такими, как омикрон, удастся справиться более простыми методами.

– Надеюсь, что не пригодится, если не будет инфекции. Сегодня я проверял, появился ли «Пакславид», имеющий разрешение на использование в Эстонии, но пока не нашел его в наших аптеках. Следовательно, нет смысла и выписывать этот препарат. Остальные препараты пока еще не прошли апробирование и не получили разрешения на использование. Имеющиеся в больницах препараты – для внутривенного введения, они не предназначены для лечения на дому.