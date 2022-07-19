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Студия Postimees: Эстонию накрыла летняя волна коронавируса?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: Эстонию накрыла летняя волна коронавируса?
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Департамент здоровья объявил пятую волну коронавируса. Каждый пятый тест – уже положительный. Все обеспокоены ростом числа заражений. Пора ли бить тревогу?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Смотрите беседу в 14:00!

  • Какие штаммы сейчас превалируют?
  • Пора ли населению обновлять прививки?
  • Готовы ли обновленные вакцины?
  • Пригодится ли теперь лекарство от коронавируса? 
  • ВОЗ снова рекомендует носить маски. Уже пора?
  • Пик заболеваемости придется на октябрь. Могут ли появиться более агрессивные штаммы?
  • Следует ли ждать локдауна?
  • Чем аукнется отказ от строительства новой больницы?
  • Что реально изменить?
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