Департамент здоровья объявил пятую волну коронавируса. Каждый пятый тест – уже положительный. Все обеспокоены ростом числа заражений. Пора ли бить тревогу?
Студия Postimees: Эстонию накрыла летняя волна коронавируса?
14:00
Студия Postimees: Эстонию накрыла летняя волна коронавируса?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Смотрите беседу в 14:00!
- Какие штаммы сейчас превалируют?
- Пора ли населению обновлять прививки?
- Готовы ли обновленные вакцины?
- Пригодится ли теперь лекарство от коронавируса?
- ВОЗ снова рекомендует носить маски. Уже пора?
- Пик заболеваемости придется на октябрь. Могут ли появиться более агрессивные штаммы?
- Следует ли ждать локдауна?
- Чем аукнется отказ от строительства новой больницы?
- Что реально изменить?
Ключевые слова