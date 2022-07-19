Число безработных в Эстонии продолжает расти

По состоянию на 17 июля, на учете в Кассе страхования от безработице стояли 46 940 человек, пишет Rus.ERR.

Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,2%: по уездам самым высоким он остается в Ида-Вирумаа - 10,8%, а самым низким на Хийумаа - 2,8%.

В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице стоял 6361 человек, из них 2857 в Нарве.