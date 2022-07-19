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Число безработных в Эстонии продолжает расти

rus.postimees.ee
Число безработных в Эстонии продолжает расти
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Касса страхования от безработицы.
Касса страхования от безработицы. Фото: Kristjan Teedema

За минувшую неделю общее количество безработных в Эстонии выросло на 365 человек.

По состоянию на 17 июля, на учете в Кассе страхования от безработице стояли 46 940 человек, пишет Rus.ERR.

Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,2%: по уездам самым высоким он остается в Ида-Вирумаа - 10,8%, а самым низким на Хийумаа - 2,8%.

В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице стоял 6361 человек, из них 2857 в Нарве.

На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы. Из них в качестве безработных зарегистрировались 4789 человек, в том числе 296 - за прошлую неделю. Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 10,2%. 3338 беженцев сумели найти в Эстонии работу.

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