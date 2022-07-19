Наибольшая сумма набралась из пожертвований Келли Сильдару – 1490 евро. На втором месте Анетт Контавейт, за теннисную ракетку, которой она играла на финальном турнире WTA – 1000 евро. Очень неожиданно взлетела в цене стоимость пожертвования лучницы Лизелль Яэтмаа – за топ сборной Эстонии с автографом и стрелу от лука дали 700 евро. Этот лот отправится в коллекцию одного из фанатов этого вида спорта в Канаду.
Вы только посмотрите, какие вещи пожертвовали наши спортсмены на аукцион в помощь армии Украины
Вы только посмотрите, какие вещи пожертвовали наши спортсмены на аукцион в помощь армии Украины
Еще один сюрприз преподнесли связанные лучшей легкоатлеткой страны в группе U14 Эллен Адамсоо вещички – за них выручили 230 евро.
Также на аукцион пожертвовали свои вещи Герд Кантер, Магнус Кирт, Расмус Мяги, волейбольные и баскетбольные команды, Кусти Нылвак, Март Тийсаар, Ардо Креэк, Роберт Тяхт, Лийз Куллерканн, Альберт Тамм, Янелле Уйбоканд, Аллар Рая, Отть Кивикас, Оисто Лиллеметс, Йоханна Талихярм, Туули Томингас, Йоханнес Эрм, Майсель Уйбо, Янек Ыйглане.
В соответствии с указаниями аукциона, вырученные 10 000 евро будут распределены в равных частях между двумя обществами, которые доставляют Украине снаряжение из Эстонии. Это Lift99 Ukraine и United Delivery Mission MTÜ.
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