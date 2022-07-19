Вы только посмотрите, какие вещи пожертвовали наши спортсмены на аукцион в помощь армии Украины

Наибольшая сумма набралась из пожертвований Келли Сильдару – 1490 евро. На втором месте Анетт Контавейт, за теннисную ракетку, которой она играла на финальном турнире WTA – 1000 евро. Очень неожиданно взлетела в цене стоимость пожертвования лучницы Лизелль Яэтмаа – за топ сборной Эстонии с автографом и стрелу от лука дали 700 евро. Этот лот отправится в коллекцию одного из фанатов этого вида спорта в Канаду.