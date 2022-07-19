Эрдоган пригрозил заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Об этом турецкий лидер сказал в понедельник, 18 июля, после заседания кабинета министров, пишет УНИАН со ссылкой на CNN.

Эрдоган отметил, что речь идет об обязательствах Швеции и Финляндии бороться с группировками, которые Анкара считает террористическими. По его словам, Стокгольм "не демонстрирует хороших результатов" в этом вопросе.

"Мы поделились своим условным одобрением с государствами-членами начала процесса вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Я хотел бы еще раз напомнить вам, что мы заморозим процесс, если они не предпримут необходимых шагов для выполнения наших условий. Мы видим, что Швеция не демонстрирует хороших результатов на этот счет", - сказал президент Турции.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Официальную заявку Финляндия и Швеция подали в середине мая. Решение об их принятии в НАТО было принято в рекордно короткие сроки - о нем было объявлено уже 29 июня на саммите НАТО в Мадриде. Единственным серьезным препятствием были требования Турции, по которым страны пришли к согласию.

Для того, чтобы Швеция и Финляндия стали полноправными членами НАТО, необходима ратификация подписанных сегодня документов парламентами всех 30 стран-членов Альянса.