Марокканец Эль-Баккали стал чемпионом мира в беге на 3000 метров с препятствиями

Марокканский легкоатлет Суфьян Эль-Бакалли одержал победу в соревнованиях по бегу на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), сообщает «Чемпионат». Он пробежал указанную дистанцию за 8 минут и 25 секунд.