Марокканский легкоатлет Суфьян Эль-Бакалли одержал победу в соревнованиях по бегу на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), сообщает «Чемпионат». Он пробежал указанную дистанцию за 8 минут и 25 секунд.
Марокканец Эль-Баккали стал чемпионом мира в беге на 3000 метров с препятствиями
Марокканец Эль-Баккали стал чемпионом мира в беге на 3000 метров с препятствиями
Второе место в забеге занял эфиоп Ламеха Гирма. Его результат — 8 минут и 26 секунд. Тройку призёров замкнул кениец Консеслус Кипруто, пробежавший дистанцию за 8 минут и 27 секунд.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 3000 метров с препятствиями. Мужчины.
1. Суфьян Эль-Бакалли (Марокко) — 8 минут и 25 секунд.
2. Ламеха Гирма (Эфиопия) — 8 минут и 26 секунд.
3. Консеслус Кипруто (Кения) — 8 минут и 27 секунд.
4. Гетнет Вале (Эфиопия) — 8 минут и 28 секунд.
5. Абрахам Кибивот (Кения) — 8 минут и 28 секунд.
6. Эван Джагер (США) — 8 минут и 29 секунд.