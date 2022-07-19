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Безумие или отвага? Первая ракетка России совершила каминг-аут

rus.postimees.ee
Безумие или отвага? Первая ракетка России совершила каминг-аут
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Дапрья Касаткина.
Дапрья Касаткина. Фото: IMAGO/Mathias Schulz

Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут. В интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко она призналась, что у нее есть девушка, сообщает news.ru.

«Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации? Да все нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть. Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла», — заявила теннисистка.

Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая в июне тоже совершила каминг-аут.

Ранее Касаткина во время матча с украинкой Ангелиной Калининой помогла сопернице после неудачного падения. Это случилось в начале второго сета, встреча проходила в Берлине.

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