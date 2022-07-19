Депутаты, освободившие места в Рийгикогу бывшим министрам, получат крупные компенсации

Вынужденные покинуть Рийгикогу в связи с возвращением в парламент бывших министров Андреса Сутта, Марис Лаури и Лийны Керсна депутаты от Партии реформ Айвар Вийдик, Юлле Раясалу и Тийу Аро получат крупные компенсации.