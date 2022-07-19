Вынужденные покинуть Рийгикогу в связи с возвращением в парламент бывших министров Андреса Сутта, Марис Лаури и Лийны Керсна депутаты от Партии реформ Айвар Вийдик, Юлле Раясалу и Тийу Аро получат крупные компенсации.
Депутаты, освободившие места в Рийгикогу бывшим министрам, получат крупные компенсации
Депутаты, освободившие места в Рийгикогу бывшим министрам, получат крупные компенсации
В связи с завершением депутатских полномочий Вийдику и Аро выплатят компенсацию в размере шести должностных окладов - по 28 481,94 евро каждому, пишет Rus.ERR.
Юлле Раясалу, у которой менее продолжительный депутатский стаж, получит компенсацию в размере трех зарплат или 14 240,97 евро.
Соответствующее распоряжение накануне утвердил спикер Рийгикогу Юри Ратас.
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