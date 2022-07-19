По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), она верит в возможность успешной работы министров с небольшим опытом. В интервью "Актуальной камере" вечером 18 июля Каллас подчеркнула, что в коалиционном договоре согласованы все вопросы и никаких сюрпризов быть не должно, а предусмотренная договором реформа рынка электроэнергии в ее нынешней форме будет временной, пишет Rus.ERR.
Кая Каллас: надеюсь, что правительство продержится до следующих выборов
Среди прочего Каллас попросили назвать три вещи, осуществление которых в течение следующих восьми месяцев играют важную роль для правящей коалиции.
«Для нас (Партия реформ - ред.) очень важна реформа [по переводу] образования на эстонский язык. Мы будем четкими шагами идти к тому, чтобы в 2024 году образование в Эстонии было на эстонском языке, и количество людей, которые не говорят на эстонском языке в Эстонии, больше не росло. Во-вторых, для социал-демократов, а также для "Отечества", конечно, важно повысить не облагаемый налогом минимум, средства к существованию людей, но, возможно, теперь, когда у нас сформировано это правительство, [не нужно] говорить о том, что важнее для той или иной партии. Важно то, что это правительство будет делать вместе», - прокомментировала Каллас.
На вопрос о том, верит ли Каллас, что новое правительство продержится восемь месяцев в нынешнем составе, она ответила, что очень надеется, что нынешнее правительство продержится до следующих выборов.