Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии во вторник снизится по сравнению с понедельником на 17,4 процента до 202,09 евро за мегаватт-час.
Стоимость электроэнергии продолжает снижаться
Стоимость электроэнергии продолжает снижаться
Самой высокой — 404,63 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию была во вторник утро с 8 до 9 часов, а самой низкой будет в ночь на среду с полуночи до часа ночи - 75,54 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве электроэнергия во вторник будет стоить 278,53 евро, что на 37,8% больше, чем в Эстонии. В Финляндии электроэнергия будет стоить сколько и в Эстонии, то есть, 202,09 евро за мегаватт-час.
Выше всего цена электроэнергии на бирже Nord Pool во вторник будет во Франции — там она достигнет 521,30 евро за мегаватт-час.
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