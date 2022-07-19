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Стоимость электроэнергии продолжает снижаться

BNS
Стоимость электроэнергии продолжает снижаться
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Михкель Марипуу

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии во вторник снизится по сравнению с понедельником на 17,4 процента до 202,09 евро за мегаватт-час.

Самой высокой — 404,63 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию была во вторник утро с 8 до 9 часов, а самой низкой будет в ночь на среду с полуночи до часа ночи - 75,54 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия во вторник будет стоить 278,53 евро, что на 37,8% больше, чем в Эстонии. В Финляндии электроэнергия будет стоить сколько и в Эстонии, то есть, 202,09 евро за мегаватт-час.

Выше всего цена электроэнергии на бирже Nord Pool во вторник будет во Франции — там она достигнет 521,30 евро за мегаватт-час.

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