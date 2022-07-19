Стоимость электроэнергии продолжает снижаться

Самой высокой — 404,63 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию была во вторник утро с 8 до 9 часов, а самой низкой будет в ночь на среду с полуночи до часа ночи - 75,54 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия во вторник будет стоить 278,53 евро, что на 37,8% больше, чем в Эстонии. В Финляндии электроэнергия будет стоить сколько и в Эстонии, то есть, 202,09 евро за мегаватт-час.