Западную Европу захлестнула аномальная жара. К чему готовиться жителям Эстонии?

Тридцатиградусная прохлада

Обычно солнечная и теплая Испания в июле раскалилась буквально до красна. Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) предупредило об экстремальном (красном) или высоком (оранжевом) уровне климатической опасности практически во всех регионах страны. Горячая воздушная масса из Северной Африки накрыла полуостров, а также и Францию и Англию.

Обычно у испанцев даже во время жары есть утро, поздний вечер и ночь, чтобы отдохнуть от высоких температур. Именно поэтому, кстати, многие предприятия закрываются в полдень, а ужин зачастую начинается не раньше девяти вечера. Однако, этим летом правила игры изменились, и в последнее время температура по всей Испании поднимается вместе с солнцем и переваливает за тридцать градусов около девяти утра. В Эстонии это уже считается жарой, но для жителей Западной Европы все только начинается.

Живущий в Испании Владислав поделился советами, как спастись от жары. Фото: Владислав Велижанин

После полудня в Мадриде больше недели подряд температура достигает пика в 41-42 градусов и держится там до позднего вечера. Ближе к заходу солнца температура снижается ближе к «освежающим» 30 градусам. Хотя поток воздуха из окна по-прежнему напоминает выхлоп фена для волос, вечером, наконец, можно спокойно выйти на улицу и проветрить квартиру. В остальное время это просто небезопасно.

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