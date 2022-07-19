Проживающий в столице Испании корреспондент Postimees Владислав Велижанин рассказывает о неделе изнуряющей жары, накрывшей Иберийский полуостров. Чему учит тяжелый опыт Западной Европы, и о чем стоит беспокоиться жителям северных широт?
Западную Европу захлестнула аномальная жара. К чему готовиться жителям Эстонии?
Тридцатиградусная прохлада
Обычно солнечная и теплая Испания в июле раскалилась буквально до красна. Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) предупредило об экстремальном (красном) или высоком (оранжевом) уровне климатической опасности практически во всех регионах страны. Горячая воздушная масса из Северной Африки накрыла полуостров, а также и Францию и Англию.
Обычно у испанцев даже во время жары есть утро, поздний вечер и ночь, чтобы отдохнуть от высоких температур. Именно поэтому, кстати, многие предприятия закрываются в полдень, а ужин зачастую начинается не раньше девяти вечера. Однако, этим летом правила игры изменились, и в последнее время температура по всей Испании поднимается вместе с солнцем и переваливает за тридцать градусов около девяти утра. В Эстонии это уже считается жарой, но для жителей Западной Европы все только начинается.
После полудня в Мадриде больше недели подряд температура достигает пика в 41-42 градусов и держится там до позднего вечера. Ближе к заходу солнца температура снижается ближе к «освежающим» 30 градусам. Хотя поток воздуха из окна по-прежнему напоминает выхлоп фена для волос, вечером, наконец, можно спокойно выйти на улицу и проветрить квартиру. В остальное время это просто небезопасно.
Причина смерти: глобальное потепление
Все знают, что жара утомляет, вызывает жажду и заставляет потеть, но все чаще жара также начинает убивать. Меньше, чем за неделю, между 10 и 16 июля, 360 жителей Испании официально погибли от чрезмерно высоких температур, согласно свежему отчету Института здоровья Карлоса III. Причем почти треть жертв — 123 человека, пришлась на пятницу, 15 июля. Похоже, многие люди могут пережить случайный жаркий день, но эффект от затянувшейся жары накапливается и приводит к возрастающему количеству смертей с течением времени.
16 июля Мадрид потряс случай муниципального работника, который потерял сознание от перегрева прямо во время уборки столичных улиц — температура его тела достигла 41,6 градусов. В тяжелом состоянии 60-летнего мужчину доставили в знаменитый госпиталь Григорио Мараньона, где он впоследствии скончался несмотря на усилия врачей. На этом фоне люди, выходящие летом на самую обычную работу, теперь предстают чуть ли не героями, ведь они буквально рискуют жизнью, пока остальные отсиживаются в четырёх стенах с кондиционером.
Ученые и представители властей сходятся во мнении, что жара в Западной Европе напрямую связана с глобальным потеплением. 2022 уже считается одним из самых «горячих» за всю историю измерений температуры на Земле. В этом году температуры по всей планете достигают аномально высоких значений все раньше — зачастую еще до начала лета, а сама жара становится все более продолжительной. Это, в свою очередь, приводит к экстремальным погодным и природным явлениям.
На таком фоне смерть людей от перегрева безусловно вызвана глобальным потеплением, а не простой случайностью. Более того, к жертвам меняющегося климата можно отнести также и погибших от наводнений, как почти двести человек в прошлом году в Германии, а также засухи и пожаров, которые сейчас бушуют в Испании и Португалии. Непосредственно в борьбе с пламенем уже погибли двое испанских спасателей и пилот разбившегося португальского пожарного самолета. Причем аномальные погодные явления касаются не только далеких стран, а вообще каждого уголка Земли вплоть до Антарктики, где рекордными темпами тают ледники.
Отдохнуть в Мадриде от таллиннской жары
Эстония этим летом уже столкнулось со своей волной жары в конце июня. Как раз в то время проходил саммит НАТО в Мадриде, где установилась прекрасная погода с дневными бархатными температурами около 25 градусов. Тогда приехавшие из Эстонии журналисты без всяких шуток говорили, что в Испании они наконец отдыхают от заполнившей Таллинн духоты, а на самом саммите было даже прохладно из-за работы кондиционеров. Отсюда можно сделать сразу несколько выводов.
Во-первых, аномально жаркая погода может опуститься на любую точку земли независимо от ее близости к экватору. Именно это произошло в июне: масса горячего воздуха пришла из Африки в начале июня, прошла через всю Европу, и в конце месяца накрыла северные страны. Поэтому тогда в средиземноморской Испании была приятно прохладная погода, а на побережье сурового Балтийского моря внезапно стало невозможно жарко. Потом все на время возвращается к привычному климату, но погода становится все более непредсказуемой.
Другой пример из недалекого прошлого: один из наиболее экстремальных температурных рекордов в мире в прошлом году побила отнюдь не тропическая Канада, где прошлым летом зафиксировали 49,6 градуса жары. Самая высокая температура, когда-либо наблюдаемая в Испании, к слову, «всего» 47,2 градуса в том же 2021 году. Удастся ли жителям стран Балтии догнать и перегнать этот результат? На примере Канады, похоже, что в отдельные дни и такое не исключено.
Еще хуже то, что в северных странах вроде Эстонии и Канады жара не только возможна, но последствия экстремальной погоды ощущаются гораздо острее. Жители северных широт не привыкли и не всегда осознают важность защиты от перегрева, а дома и улицы в Эстонии спроектированы без учета климатических факторов риска. В жаркий день люди нередко заполоняют пляжи прямо под палящим солнцем, а дома и квартиры эстоноземельцев, нагреваясь, превращаются в печки.
К счастью, каждый может принять простые меры предосторожности, и для этого не обязательно покупать кондиционер или полностью перестраивать свой дом.
Пять советов из Испании, чтобы пережить жаркое лето
1) На улице передвигайтесь в тени! Выбирайте ту сторону дороги, на которую отбрасывают тень соседние здания, а еще лучше — деревья. Поэтому, кстати, в средиземноморских городах такие узкие улочки. Широких бульваров лучше избегать.
2) Следите за часами! Выбирайте раннее утро и поздний вечер для готовки еды, работы по дому и т.д. Избегайте физических нагрузок и длительного нахождения под солнцем в послеобеденные часы, когда на улице жарче всего.
3) Пейте большое количество воды! Из еды полезно подкрепиться свежими фруктами или легким холодным супом. Избегайте алкоголя и чрезмерного потребления кофеина, который может ускорить обезвоживание в жару.
4) В полдень закройте наглухо окна и двери! Используйте жалюзи, чтобы солнечный свет и тепло не нагревали вашу квартиру через оконные стекла — так вы сможете сохранить дома прохладу. Используйте утренние и вечерние часы для проветривания.
5) Будьте готовы изменить свои планы! Если жара становится невыносимой, возможно, вам придется внести изменения в рабочий график. В Испании перерыв на сиесту между 15 и 17 существует именно для того, чтобы защищать работников от самых жарких часов дня. Если вы остаетесь дома, то можете переждать это время в библиотеке или торговом центре, где работает кондиционер.