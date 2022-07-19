В соцсетях собирают пожертвования арестованному за передачу дронов российской армии

28 мая Полиция безопасности задержала гражданина России и Эстонии Владимира Шилова (43 года), проживающего в Печорах, который пытался переправить через границу три дрона, купленных в Эстонии, с намерением передать их псковским десантникам, воюющим в Украине.

«Друзья, я в пути! Пожелайте мне удачи», – написал 28 мая в 10:56 в социальной сети «ВКонтакте» Шилов, который работает водителем-дальнобойщиком и нередко выступает в качестве певца. К сообщению также прикреплено изображение трех коробок с дронами DJI Mini 2 Fly More Combo, размещенных на приборной панели.