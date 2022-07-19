В России собирают пожертвования на оплату услуг адвоката для жителя Печор, который пытался переправить из Эстонии через границу дроны для российской армии и в настоящее время содержится в Таллиннской тюрьме.
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В соцсетях собирают пожертвования арестованному за передачу дронов российской армии
В соцсетях собирают пожертвования арестованному за передачу дронов российской армии
28 мая Полиция безопасности задержала гражданина России и Эстонии Владимира Шилова (43 года), проживающего в Печорах, который пытался переправить через границу три дрона, купленных в Эстонии, с намерением передать их псковским десантникам, воюющим в Украине.