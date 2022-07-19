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В соцсетях собирают пожертвования арестованному за передачу дронов российской армии мужчине

Арвед Брейдакс
В соцсетях собирают пожертвования арестованному за передачу дронов российской армии мужчине
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Владимир Шилов сообщил в социальных сетях о планируемой покупке дронов для псковских десантников.
Владимир Шилов сообщил в социальных сетях о планируемой покупке дронов для псковских десантников. Фото: Erakogu/VKontakte

В России собирают пожертвования на оплату услуг адвоката для мужчины из Печор, который пытался переправить из Эстонии через границу дроны для российской армии и в настоящее время содержится в Таллиннской тюрьме.

28 мая Полиция безопасности задержала гражданина России и Эстонии Владимира Шилова (43 года), проживающего в Печорах, который пытался переправить через границу три дрона, купленных в Эстонии, с намерением передать их псковским десантникам, воюющим в Украине.

«Друзья, я в пути! Пожелайте мне удачи», – написал 28 мая в 10:56 в социальной сети «ВКонтакте» Шилов, который работает водителем-дальнобойщиком и нередко выступает в качестве певца. К сообщению также прикреплено изображение трех коробок с дронами DJI Mini 2 Fly More Combo, размещенных на приборной панели.

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