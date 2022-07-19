Вчера 52-е правительство Эстонии, второе правительство премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), после длительных коалиционных переговоров приняло присягу в Рийгикогу.
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ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Майлис Репс и Мартин Хельме не пошли поздравлять новое правительство
Майлис Репс и Мартин Хельме не пошли поздравлять новое правительство
Послание президента Алара Кариса новому правительству, которое должно руководить страной следующие восемь месяцев, было простым: «Ваша работа начнется сразу после принесения присяги в Рийгикогу, отпуска этим летом у вас не будет».
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