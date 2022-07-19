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ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Майлис Репс и Мартин Хельме не пошли поздравлять новое правительство

Хенри-Лаур Аллик Сандер Ильвест Мадис Вельтман Ээро Вабамяги
Майлис Репс и Мартин Хельме не пошли поздравлять новое правительство
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Отец хотел поздравить дочь, но не мог пробраться к ней. Очередь поздравителей оказалась настолько длинной, что времени на долгую беседу не было.
Отец хотел поздравить дочь, но не мог пробраться к ней. Очередь поздравителей оказалась настолько длинной, что времени на долгую беседу не было. Фото: Madis Veltman

Вчера 52-е правительство Эстонии, второе правительство премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), после длительных коалиционных переговоров приняло присягу в Рийгикогу. 

Послание президента Алара Кариса новому правительству, которое должно руководить страной следующие восемь месяцев, было простым: «Ваша работа начнется сразу после принесения присяги в Рийгикогу, отпуска этим летом у вас не будет».

Хорошо подытоживают вчерашний торжественный день самые знаковые фотографии с церемонии вступления правительства в должность.

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