В Таллинне стартует кампания по повышению общественного порядка в ночные часы

Советник по ночной жизни Таллиннской городской управы Натали Метс объяснила, что цель кампании – напомнить людям, что на улице, где находятся бары и рестораны, могут быть и жилые дома. «Ночью должно быть комфортно и тем, кто решил остаться дома, и тем, кто вышел развлечься. Каждый может внести вклад в безопасное и дружелюбное общество. Мы также призываем людей быть более внимательными к тому, что происходит вокруг, реагировать и помогать в случае опасений» – заявила Метс.

По словам руководителя патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Департамента полиции и погранохраны Леннарта Камса, поздний вечер – самое напряженное время для полиции, поскольку отдыхающие не всегда считаются с другими людьми.

«Полиция не может быть единственным гарантом безопасной ночной жизни – каждый человек должен учитывать, что он не один в городе. Контролируя собственное поведение и замечая нуждающихся в помощи, мы создаем безопасную среду для всех. Будьте образцовым гражданином – замечайте, помогайте и считайтесь с окружающими», – сказал Камс.

По мнению Романа Демченко, члена правления расположенного в Каламая бара Sveta и основателя концертного агентства Damn.Loud, активная, но безопасная ночная жизнь важна для имиджа любого современного города.

«Культурная ночная жизнь привлекает в Таллинн туристов, предлагает хорошие возможности для отдыха местных жителей и обеспечивает работой огромное количество людей – от музыкантов до работников бара. В то же время важно, чтобы ночные развлечения доставляли как можно меньше проблем и неудобств. Я надеюсь, что эта кампания повысит качество местной ночной жизни и напомнит людям о нормах поведения в общественном пространстве», – отметил Демченко.