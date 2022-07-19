Ежегодная летняя жара, охватывающая ряд европейских стран, усложняет жизнь как местным жителям, так и туристам. Читатели Postimees поделились своим опытом, как в разных местах справляются с адской жарой.
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Эстонские туристы упорно сопротивляются адскому пеклу в Европе
Эстонские туристы упорно сопротивляются адскому пеклу в Европе
По словам Кристин Рохула Рейс, прожившей в Португалии 20 лет, поначалу к чрезмерной жаре приходится привыкать. Во время первой волны жары она чувствовала, как та давит на легкие, и даже в носу становилось сухо.
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