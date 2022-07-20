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В этом году в Тартуском университете на провизора будут учиться всего три человека. Разбираемся, почему

Анита Авакова
, Репортер-редактор
В этом году в Тартуском университете на провизора будут учиться всего три человека. Разбираемся, почему
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Главное здание Тартуского университета.
Главное здание Тартуского университета. Фото: Ragnar Peets

В 2022/2023 учебном году в Тартуском университете обучаться по специальности провизора будут всего три студента. Читатель Postimees попросил выяснить, почему число зачисленных студентов резко снизилось. Причины сложившейся ситуации объясняют продекан по учебной части медицинского факультета Анти Калда и провизор Алексей Моргунов.

По данным статистики Тартуского университета, в прошлом году на специальность провизора собиралось поступить 130 абитуриентов, из которых на факультет было зачислено 47 человек. В этом году из сорока доступных мест занято лишь три, что вызвало вопросы у абитуриентов, уже учащихся студентов или успешно закончивших обучение провизоров. Продекан медицинского факультета по учебной части Анти Калда объяснил это изменениями условий зачисления на специальность провизора и низким уровнем интереса к профессии.

По словам Калда, в этом году для поступления на специальность провизора абитуриентам нужно было сдать академический тест, в ходе которого проверялась готовность претендента к обучению в вузе, и общий экзамен по физике и химии, целью которого было выявить молодых людей с хорошими знаниями, которые вместо повторения выученного еще в гимназии, могут сразу приступить к изучению более специфических предметов по их специальности. Калда отметил, что нововведением стало интервью с кандидатом. Его главная цель – выявить студентов, которые осведомлены о выбранной специальности и мотивированы.

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