В 2022/2023 учебном году в Тартуском университете обучаться по специальности провизора будут всего три студента. Читатель Postimees попросил выяснить, почему число зачисленных студентов резко снизилось. Причины сложившейся ситуации объясняют продекан по учебной части медицинского факультета Анти Калда и провизор Алексей Моргунов.
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В этом году в Тартуском университете на провизора будут учиться всего три человека. Разбираемся, почему
В этом году в Тартуском университете на провизора будут учиться всего три человека. Разбираемся, почему
По данным статистики Тартуского университета, в прошлом году на специальность провизора собиралось поступить 130 абитуриентов, из которых на факультет было зачислено 47 человек. В этом году из сорока доступных мест занято лишь три, что вызвало вопросы у абитуриентов, уже учащихся студентов или успешно закончивших обучение провизоров. Продекан медицинского факультета по учебной части Анти Калда объяснил это изменениями условий зачисления на специальность провизора и низким уровнем интереса к профессии.