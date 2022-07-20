В этом году в Тартуском университете на провизора будут учиться всего три человека. Разбираемся, почему

По данным статистики Тартуского университета, в прошлом году на специальность провизора собиралось поступить 130 абитуриентов, из которых на факультет было зачислено 47 человек. В этом году из сорока доступных мест занято лишь три, что вызвало вопросы у абитуриентов, уже учащихся студентов или успешно закончивших обучение провизоров. Продекан медицинского факультета по учебной части Анти Калда объяснил это изменениями условий зачисления на специальность провизора и низким уровнем интереса к профессии.

По словам Калда, в этом году для поступления на специальность провизора абитуриентам нужно было сдать академический тест, в ходе которого проверялась готовность претендента к обучению в вузе, и общий экзамен по физике и химии, целью которого было выявить молодых людей с хорошими знаниями, которые вместо повторения выученного еще в гимназии, могут сразу приступить к изучению более специфических предметов по их специальности. Калда отметил, что нововведением стало интервью с кандидатом. Его главная цель – выявить студентов, которые осведомлены о выбранной специальности и мотивированы.