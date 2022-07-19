Потребители электричества столкнулись с новой проблемой: Elektrilevi грозит дефицит трансформаторов

Менеджер Elektrilevi по маркетингу и коммуникациям Рети Меэма заявила, что неожиданное расторжение контрактов на распределительные трансформаторы их партнером Energo Veritas может привести к задержке завершения сетевых подключений.

В качестве причины было указано, что еще весной Energos Veritas, дочернее предприятие Harju Elekter, заявило о прекращении сотрудничества с Elektrilevi и расторжении договоров в экстренном порядке. Договор был заключен только в 2021 году и был подписан на три года. В его рамках Elektrilevi должна была получить все необходимые распределительные трансформаторы.

Теперь Elektrilevi должна найти нового поставщика. «Расторжение контракта нашим многолетним партнером вызывает сожаление и напрямую влияет на нашу будущую деятельность, но мы уже ведем переговоры с новыми потенциальными поставщиками трансформаторов. Ситуация обнадеживающая, поскольку компетенции и сырье, необходимые для производства трансформаторов, в мире никуда не делись. На данный момент на рынке около 20 потенциальных новых поставщиков трансформаторов, с которыми мы активно общаемся. Но несмотря на это заключение любых новых договоров о сотрудничестве требует времени. В связи с ситуацией, сроки наших работ также могут быть продлены, что, к сожалению, касается и новых клиентов. Elektrilevi делает все возможное, чтобы обеспечить новые сетевые подключения как можно быстрее. Мы очень надеемся на понимающее отношение наших клиентов», — прокомментировал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Меэма подтвердила, что у Elektrilev также есть в наличии запасы трансформаторов.