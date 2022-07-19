Гражданство, полученное в порядке натурализации, теперь могут аннулировать

Рийгикогу принял закон о внесении изменений в закон о гражданстве, который дает правительству право дискреционным решением лишить гражданства человека, получившего эстонское гражданство путем натурализации, в случае его поступления на государственную или военную службу иностранного государства или военной организации, если такая служба связана с угрозой общественному порядку или национальной безопасности. Например, он позволяет лишить эстонского гражданства людей, которые едут воевать в Украину на стороне России.

Согласно закону, правительство также может аннулировать полученное путем натурализации эстонское гражданство, если гражданин был осужден за преступления против человечности или преступления агрессии.

При этом по закону правительство имеет право не лишать эстонского гражданства, если служба человека в иностранном государстве не угрожает безопасности Эстонии. Например, если человек идет воевать на стороне Украины, чтобы защищать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украинского государства. В то же время государство не рекомендует эстонским гражданам воевать за какое-либо иностранное государство, так как не может гарантировать защиту эстонских граждан в зоне военных конфликтов.