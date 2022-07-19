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Российское судно c военным грузом арестовано в Индии

Арест наложен за неуплату в пользу эстонской компании
rus.postimees.ee
Российское судно c военным грузом арестовано в Индии
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российское судно MV MAIA-I в 2021 году в Гамбурге
российское судно MV MAIA-I в 2021 году в Гамбурге Фото: vesselfinder.com / Krisztian Balla

Высокий суд индийского штата Кералы, который находится на юге страны, арестовал российское грузовое судно за неуплату услуг эстонской компании. Об этом 19 июля сообщает газета Times of India.

«Судно MV MAIA-I арестовано за неуплату эстонской фирме топливных сборов в размере около 23 500 долларов США», - сообщает индийское издание.

Несмотря на арест, суд разрешил разгрузить корабль, поскольку он доставлял в порт Кочи оружие для военно-морских сил Индии.

Согласно данным сайтов, которые отслеживают перемещения кораблей, в настоящее время судно пришвартовано в терминале Cochin Port Trust на острове Веллингтон недалеко от материковой части города.

Российское судно MV MAIA-I арестовано в индийском порту Кочи
Российское судно MV MAIA-I арестовано в индийском порту Кочи Фото: скриншот ships.com.ua

Уточняется, что иск был подан компанией из этого же индийского города-порта, которая является держателем доверенности Bunker Partner OU.

Bunker Partner OU базируется в Нарве. Её руководителем значится Илья Кривошеин. О проблемах, связанных с антироссийскими санкциями, не сообщается.

«Требование об оплате относится к стоимости бункеров, поставленных на судно. Бункеровка — это поставка топлива для использования судами. Она включает в себя логистику загрузки и распределения топлива между имеющимися судовыми цистернами», - уточняет Times of India

О характере груза индийская пресса не сообщает, но по данным сайта marinetraffic.com российское судно прибыло в индийский порт 18 июля. В рейс корабль вышел 28 июня из российского порта Новороссийск.

Сухогруз, который имеет длину в 138 метров, а ширину – 21 метр, ходит под российским флагом. Он был построен в 2006 году. Его грузоподъемность составляет 12705 тонн.

Ранее Rus.Postimees сообщал о задержании в Черном море турецкими властями казахского сухогруза «Жибек жолы», который ходит под российским флагом, и к нему имеет отношение выходец из Эстонии. По данным СМИ судно шло с грузом краденного украинского зерна.

Подробно о ситуации с невозможностью поставок украинского зерна через порты на Черном море нам рассказывал генеральный директор всеукраинского общественного объединения «Украинская аграрная конфедерация» Павел Коваль.

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