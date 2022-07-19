Высокий суд индийского штата Кералы, который находится на юге страны, арестовал российское грузовое судно за неуплату услуг эстонской компании. Об этом 19 июля сообщает газета Times of India.
Российское судно c военным грузом арестовано в Индии
«Судно MV MAIA-I арестовано за неуплату эстонской фирме топливных сборов в размере около 23 500 долларов США», - сообщает индийское издание.
Несмотря на арест, суд разрешил разгрузить корабль, поскольку он доставлял в порт Кочи оружие для военно-морских сил Индии.
Согласно данным сайтов, которые отслеживают перемещения кораблей, в настоящее время судно пришвартовано в терминале Cochin Port Trust на острове Веллингтон недалеко от материковой части города.
Уточняется, что иск был подан компанией из этого же индийского города-порта, которая является держателем доверенности Bunker Partner OU.
Bunker Partner OU базируется в Нарве. Её руководителем значится Илья Кривошеин. О проблемах, связанных с антироссийскими санкциями, не сообщается.
«Требование об оплате относится к стоимости бункеров, поставленных на судно. Бункеровка — это поставка топлива для использования судами. Она включает в себя логистику загрузки и распределения топлива между имеющимися судовыми цистернами», - уточняет Times of India
О характере груза индийская пресса не сообщает, но по данным сайта marinetraffic.com российское судно прибыло в индийский порт 18 июля. В рейс корабль вышел 28 июня из российского порта Новороссийск.
Сухогруз, который имеет длину в 138 метров, а ширину – 21 метр, ходит под российским флагом. Он был построен в 2006 году. Его грузоподъемность составляет 12705 тонн.
Ранее Rus.Postimees сообщал о задержании в Черном море турецкими властями казахского сухогруза «Жибек жолы», который ходит под российским флагом, и к нему имеет отношение выходец из Эстонии. По данным СМИ судно шло с грузом краденного украинского зерна.
Подробно о ситуации с невозможностью поставок украинского зерна через порты на Черном море нам рассказывал генеральный директор всеукраинского общественного объединения «Украинская аграрная конфедерация» Павел Коваль.