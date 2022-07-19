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ВИДЕО ⟩ Погоня за угнанным фургоном закончилась для его водителя в поле

rus.postimees.ee
Погоня за угнанным фургоном закончилась для его водителя в поле
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Фото: скриншот видео

В минувший четверг, незадолго до полудня, в полицию сообщили об угоне фургона с прицепом из деревни Ранну. Патрули сразу же приступили к поиску автомобиля, соответствующего описанию. Вскоре один внимательный водитель сообщил в Центр тревоги о движущемся в сторону Раквере светлом фургоне, периодически съезжавшем в сторону кювета.

К этому моменту к поискам уже были привлечены несколько патрулей, которые направились в сторону Вяйке-Маарья, поддерживая при этом постоянную связь с осведомителем. Вскоре фургон, совершающий опасные маневры заметили. Водителю был подан сигнал остановиться, однако он предпочел проигнорировать это. Последовавшая погоня, со скоростью движения местами 150 км/ч, длилась около десяти километров и закончилась для водителя фургона в поле.

В качестве подозреваемого в совершении преступления полиция задержала 29-летнего мужчину, управлявшего автомобилем с признаками опьянения, и доставила его в отдел полиции для дальнейших процессуальных действий. Прицеп был позже найден владельцем фургона недалеко от места угона. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, и в пятницу по требованию прокуратуры он был заключен под стражу на два месяца. Наказанием за такое деяние может быть денежный штраф или тюремное заключение на срок до трех лет.

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