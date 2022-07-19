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SAS прекращает 15-дневную забастовку

Пилле-Рийн Корнак
SAS прекращает 15-дневную забастовку
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Cамолеты SAS.
Cамолеты SAS. Фото: Johan Nilsson/TT

Авиакомпания SAS и профсоюзы пилотов достигли соглашения об оплате труда, сообщил скандинавский авиаперевозчик. Соглашение завершает 15-дневную забастовку, передает Reuters.

Пилоты бастовали против резкого урезания заработной платы, а также против решения компании не набирать повторно пилотов, сокращенных во время пандемии Covid-19.

Из-за забастовки были отменены тысячи рейсов, в результате чего многие пассажиры застряли за границей.

«Наконец-то мы можем продолжать нормальную работу и без каких-либо препятствий доставлять пассажиров в отпуск, — сказал исполнительный директор SAS Анко ван дер Верфф. — Мне искренне жаль, что забастовка затронула столь многих пассажиров».

В компании заявили, что некоторые сбои рейсов будут продолжаться, но авиакомпания прилагает все усилия для восстановления привычного авиасообщения.

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