Авиакомпания SAS и профсоюзы пилотов достигли соглашения об оплате труда, сообщил скандинавский авиаперевозчик. Соглашение завершает 15-дневную забастовку, передает Reuters.
SAS прекращает 15-дневную забастовку
SAS прекращает 15-дневную забастовку
Пилоты бастовали против резкого урезания заработной платы, а также против решения компании не набирать повторно пилотов, сокращенных во время пандемии Covid-19.
Из-за забастовки были отменены тысячи рейсов, в результате чего многие пассажиры застряли за границей.
«Наконец-то мы можем продолжать нормальную работу и без каких-либо препятствий доставлять пассажиров в отпуск, — сказал исполнительный директор SAS Анко ван дер Верфф. — Мне искренне жаль, что забастовка затронула столь многих пассажиров».
В компании заявили, что некоторые сбои рейсов будут продолжаться, но авиакомпания прилагает все усилия для восстановления привычного авиасообщения.
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