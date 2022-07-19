SAS прекращает 15-дневную забастовку

Пилоты бастовали против резкого урезания заработной платы, а также против решения компании не набирать повторно пилотов, сокращенных во время пандемии Covid-19.

Из-за забастовки были отменены тысячи рейсов, в результате чего многие пассажиры застряли за границей.

«Наконец-то мы можем продолжать нормальную работу и без каких-либо препятствий доставлять пассажиров в отпуск, — сказал исполнительный директор SAS Анко ван дер Верфф. — Мне искренне жаль, что забастовка затронула столь многих пассажиров».