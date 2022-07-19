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Олег Гроссь отправил сына на срочную службу: "Армия делает из мальчиков мужчин"

Järva Teataja
Олег Гроссь отправил сына на срочную службу: "Армия делает из мальчиков мужчин"
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Олег Гроссь провожает своего сына Герта в армию.
Олег Гроссь провожает своего сына Герта в армию. Фото: Evelin Sammel

Во вторник утром возле раквереского спорткомплекса собрались родственники и друзья новобранцев, чтобы проводить молодых людей в Тапа. Среди провожающих был и крупный бизнесмен Олег Гроссь, который приехал, чтобы дать напутствие своему младшему сыну Герту.

По словам Олега Гросся, он очень рад за сына, но, несмотря на это, отцовское сердце все же немного беспокоится. «Мой сын очень хотел пойти. У него была возможность отправиться служить осенью на восемь месяцев, но он сам захотел сейчас, они поедут группой друзей», — сказал Гроссь.

Известный предприниматель сказал, что, хотя времена сейчас тревожные, он надеется, что все не будет так плохо, и он доволен решением своего сына. «Это воспитывает в человеке мужчину. Все правильно - кто еще, если не молодые ребята», — сказал Гроссь.

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