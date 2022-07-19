Олег Гроссь отправил сына на срочную службу: "Армия делает из мальчиков мужчин"

По словам Олега Гросся, он очень рад за сына, но, несмотря на это, отцовское сердце все же немного беспокоится. «Мой сын очень хотел пойти. У него была возможность отправиться служить осенью на восемь месяцев, но он сам захотел сейчас, они поедут группой друзей», — сказал Гроссь.