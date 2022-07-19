Олег Гроссь отправил сына на срочную службу: "Армия делает из мальчиков мужчин"

Во вторник утром возле раквереского спорткомплекса собрались родственники и друзья новобранцев, чтобы проводить молодых людей в Тапа. Среди провожающих был и крупный бизнесмен Олег Гроссь, который приехал, чтобы дать напутствие своему младшему сыну Герту.
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По словам Олега Гросся, он очень рад за сына, но, несмотря на это, отцовское сердце все же немного беспокоится. «Мой сын очень хотел пойти. У него была возможность отправиться служить осенью на восемь месяцев, но он сам захотел сейчас, они поедут группой друзей», — сказал Гроссь.
Известный предприниматель сказал, что, хотя времена сейчас тревожные, он надеется, что все не будет так плохо, и он доволен решением своего сына. «Это воспитывает в человеке мужчину. Все правильно - кто еще, если не молодые ребята», — сказал Гроссь.
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