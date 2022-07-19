Лазейка в Законе о лекарственных средствах вызывает возмущение у хронически больных людей

Два с половиной года назад Больничная касса предложила изменить закон, чтобы хронически больным не приходилось платить больше, чем предусмотрено законом. Однако Министерство социальных дел не ответило на это предложение.

Препараты для лечения пониженной функции щитовидной и околощитовидной железы Рокальтрол и L-Тироксин должны подлежать возмещению на 100%, однако, по каким-то причинам, не подлежат. Почему это так?

Пресс-секретарь Больничной кассы Сандер Раямяэ заявил, что препараты Рокальтрол и L-Тироксин являются единственными продаваемыми в Эстонии пероральными препаратами с аналогичным содержанием активного вещества, и предельные цены на них установлены исходя из цены самого дешевого препарата сравниваемой страны.

«Цены на указанные препараты в основных сравнивающихся странах оказались более выгодными, чем в Эстонии, но представители владельца регистрационного удостоверения на препарат не сочли возможным снижение розничных цен в связи с тем, что существуют различия между розничными ценами и установленными предельными ценами для пациента», — сказал Раямяэ.

«Согласно Закону о медицинском страховании, в таких случаях Касса здоровья (КЗ) может возместить стоимость лекарства по наиболее благоприятному уровню цен основных сравниваемых стран, а разница между розничной ценой и возмещаемой ценой останется для пациента независимо от того, есть ли аналоги на рынке или нет», — пояснил Раямяэ.