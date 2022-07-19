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Лазейка в Законе о лекарственных средствах вызывает возмущение у хронически больных людей

Андрус Карнау
, журналист
Лазейка в Законе о лекарственных средствах вызывает возмущение у хронически больных людей
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Хронически больной человек, страдающий пониженной функцией щитовидной и околощитовидной железы, не может купить Рокальтрол со стопроцентной скидкой.
Хронически больной человек, страдающий пониженной функцией щитовидной и околощитовидной железы, не может купить Рокальтрол со стопроцентной скидкой. Фото: Cc By-sa 4.0/Wikimedia Commons
  • Государство должно возмещать стоимость некоторых лекарств, но не делает этого
  • Альтернативы многим лекарствам нет
  • Касса здоровья подготовила поправку к закону, однако дальнейшая судьба этого закона неизвестна

Хотя в случае некоторых заболеваний предусмотрено, что хронически больные люди могут покупать лекарства со стопроцентной скидкой, лазейка в законе все же лишает некоторых покупателей лекарств этой возможности.

Два с половиной года назад Больничная касса предложила изменить закон, чтобы хронически больным не приходилось платить больше, чем предусмотрено законом. Однако Министерство социальных дел не ответило на это предложение.

Препараты для лечения пониженной функции щитовидной и околощитовидной железы Рокальтрол и L-Тироксин должны подлежать возмещению на 100%, однако, по каким-то причинам, не подлежат. Почему это так?

Пресс-секретарь Больничной кассы Сандер Раямяэ заявил, что препараты Рокальтрол и L-Тироксин являются единственными продаваемыми в Эстонии пероральными препаратами с аналогичным содержанием активного вещества, и предельные цены на них установлены исходя из цены самого дешевого препарата сравниваемой страны.

«Цены на указанные препараты в основных сравнивающихся странах оказались более выгодными, чем в Эстонии, но представители владельца регистрационного удостоверения на препарат не сочли возможным снижение розничных цен в связи с тем, что существуют различия между розничными ценами и установленными предельными ценами для пациента», — сказал Раямяэ.

«Согласно Закону о медицинском страховании, в таких случаях Касса здоровья (КЗ) может возместить стоимость лекарства по наиболее благоприятному уровню цен основных сравниваемых стран, а разница между розничной ценой и возмещаемой ценой останется для пациента независимо от того, есть ли аналоги на рынке или нет», — пояснил Раямяэ.

Нужно ли менять закон в этом случае? Раямяэ ответил, что КЗ сделала Министерству социальных дел предложение о том, что с одобрения Комиссии по лекарственным средствам при необходимости могут быть продолжены существующие соглашения о ценах вместо того, чтобы устанавливать предельные цены сравниваемых стран.

«До сих пор Касса здоровья не получила никаких отзывов», — сказал Раямяэ.

Раямяэ отметил, что соответствующее предложение КЗ уже вносила в Министерство социальных дел два с половиной года назад, 30 декабря 2019 года. «Известно, что этим занимались в течение 2020 года, но информации о дальнейших шагах у нас нет. На тот момент этим занимался фармацевтический отдел Министерства социальных дел», — прокомментировал он.

Главный специалист отдела лекарственных средств и медицинских изделий Больничной кассы Катрин Пудерселль сообщила, что предельные цены сравнивающихся стран на обсуждаемые препараты установлены для Рокольтрола на основе латвийской цены, а для L-Тироксина – на основе словацкой цены. Кроме того, добавляются наценки на лекарства, разрешенные в Эстонии.

Значительная сумма в год

«Пациентам придется платить дополнительно 2,99 евро за упаковку Рокальтрола и 2,46 или 2,47 евро за L-Тироксин, в зависимости от упаковки. В целом эти суммы остаются в том же порядке для большинства препаратов, для которых установлена ​​предельная цена сравниваемой страны», — сказала Пудерселл.

«В данном случае не столько повышенная доплата при покупке одного стандарта осложняет ситуацию для пациента, сколько суммирование этой доплаты при покупке нескольких оригиналов одновременно. В случае с препаратом Рокальтрол, например, шесть оригиналов», — добавила Пудерселл.

Жизнь пациентов, нуждающихся в Рокальтроле и L-Тироксине, тяжела, потому что они не могут заменить эти препараты.

Пудерселль отметила, что в целом необходимо устанавливать предельные цены для сравниваемых стран в случае старых, относительно доступных и хорошо зарекомендовавших себя препаратов с отсутствием конкуренции. Пудерселль добавила, что, если нет серьезного влияния на покупательское поведение пациента, у производителя нет мотивации снижать цену.

«В последнее время владельцы регистрационных удостоверений на такие препараты часто меняются, и тогда достижение снижения цены зависит от представительства и финансовых возможностей нового владельца регистрационного удостоверения. В такой ситуации у Больничной кассы нет другого выбора, кроме как установить предельную цену сравниваемой страны. Классический случай такого рода был, например, в случае с препаратом Рокальтрол», — прокомментировала Пудерселл.

Эти суммы могут показаться небольшими, но оба препарата человек принимает на протяжении всей своей жизни. В годовом расчете уже складывается значительная сумма, которую Больничная касса обязана возместить, но не делает этого.

Плати или наблюдай за ухудшением своего здоровья

«Больничная касса не устанавливает предельную цену какой-либо сравнивающейся страны необдуманно, этому всегда предшествуют недели или даже месяцы переговоров, чтобы сделать фактическую цену продажи лекарства дешевле. Предельная цена сравниваемой страны действительно устанавливается в чрезвычайной ситуации, когда цена не может быть снижена, но закон не позволяет продлевать действующий контракт», — пояснила Пудерселль.

Она повторила слова пресс-секретаря о том, что КЗ подготовила изменение в закон, но его будущее неизвестно.

Раямяэ отметил, что в Эстонии, помимо лекарств для лечения пониженной функцией щитовидной и околощитовидной железы, продается еще 40–50 лекарств, цена на которые была бы более выгодной для покупателя, если бы изменение закона вступило в силу. Таким образом, изменение закона будет означать, что предельная цена лекарства, продаваемого в Эстонии, может быть выше, чем уровень цен в сравниваемых странах.

Жизнь пациентов, нуждающихся в Рокальтроле и L-Тироксине, тяжела, потому что они не могут заменить эти препараты. Есть только выбор: платить или ухудшить свое здоровье.

Больному необходимо от двух до четырех таблеток Рокальтрола в сутки, одна таблетка L-Тироксина. Согласно закону, стопроцентное возмещение доступно только для лекарств, в случае отказа от которых последуют тяжелые последствия для здоровья. 100% возмещение расходов на Рокальтрол было прекращено, начиная с 1 июля 2021 г. При стопроцентной скидке пациент должен оплатить рецептурный сбор в размере 2,5 евро.

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