Лазейка в Законе о лекарственных средствах вызывает возмущение у хронически больных людей

«В последнее время владельцы регистрационных удостоверений на такие препараты часто меняются, и тогда достижение снижения цены зависит от представительства и финансовых возможностей нового владельца регистрационного удостоверения. В такой ситуации у Больничной кассы нет другого выбора, кроме как установить предельную цену сравниваемой страны. Классический случай такого рода был, например, в случае с препаратом Рокальтрол», — прокомментировала Пудерселл.
Эти суммы могут показаться небольшими, но оба препарата человек принимает на протяжении всей своей жизни. В годовом расчете уже складывается значительная сумма, которую Больничная касса обязана возместить, но не делает этого.
Плати или наблюдай за ухудшением своего здоровья
«Больничная касса не устанавливает предельную цену какой-либо сравнивающейся страны необдуманно, этому всегда предшествуют недели или даже месяцы переговоров, чтобы сделать фактическую цену продажи лекарства дешевле. Предельная цена сравниваемой страны действительно устанавливается в чрезвычайной ситуации, когда цена не может быть снижена, но закон не позволяет продлевать действующий контракт», — пояснила Пудерселль.
Она повторила слова пресс-секретаря о том, что КЗ подготовила изменение в закон, но его будущее неизвестно.
Раямяэ отметил, что в Эстонии, помимо лекарств для лечения пониженной функцией щитовидной и околощитовидной железы, продается еще 40–50 лекарств, цена на которые была бы более выгодной для покупателя, если бы изменение закона вступило в силу. Таким образом, изменение закона будет означать, что предельная цена лекарства, продаваемого в Эстонии, может быть выше, чем уровень цен в сравниваемых странах.
Жизнь пациентов, нуждающихся в Рокальтроле и L-Тироксине, тяжела, потому что они не могут заменить эти препараты. Есть только выбор: платить или ухудшить свое здоровье.
Больному необходимо от двух до четырех таблеток Рокальтрола в сутки, одна таблетка L-Тироксина. Согласно закону, стопроцентное возмещение доступно только для лекарств, в случае отказа от которых последуют тяжелые последствия для здоровья. 100% возмещение расходов на Рокальтрол было прекращено, начиная с 1 июля 2021 г. При стопроцентной скидке пациент должен оплатить рецептурный сбор в размере 2,5 евро.