Бывшая звезда английской Лиги регби Рики Биби скончался при очень странных обстоятельствах

Как пишут СМИ, 40-летний Биби приехал в Италию вместе с 43-летней спутницей. По словам очевидцев, пара пришла в номер в приподнятом настроении в 2 часа ночи 16 июля. А утром из апартаментов выскочила полуголая окровавленная женщина и принялась звать на помощь. Биби к тому моменту был уже мертв, а его спутницу госпитализировали.