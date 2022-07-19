Вт, 19.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Бывшая звезда английской Лиги регби Рики Биби скончался при очень странных обстоятельствах

rus.postimees.ee
Бывшая звезда английской Лиги регби Рики Биби скончался при очень странных обстоятельствах
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Рики Биби.
Рики Биби. Фото: Leigh Centurions/Facebook

Бывшая звезда английской Лиги регби Рики Биби найден мертвым в отеле Флоренции, сообщает Daily Mail.

Как пишут СМИ, 40-летний Биби приехал в Италию вместе с 43-летней спутницей. По словам очевидцев, пара пришла в номер в приподнятом настроении в 2 часа ночи 16 июля. А утром из апартаментов выскочила полуголая окровавленная женщина и принялась звать на помощь. Биби к тому моменту был уже мертв, а его спутницу госпитализировали.

Известно, что посторонние в номер не проникали. Рабочая версия — пара занималась «экстремальным сексом», в результате которого что-то пошло не так.

Полиция собирается допросить женщину, но не арестовала ее. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

40-летний игрок провел 215 матчей за пять команд Лиги регби.

Ключевые слова
Наверх